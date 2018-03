Sampdoria | Giampaolo | ' Il quarto gol è l' emblema del nostro ko'

Sampdoria - Giampaolo ricorda Astori : emozioni per il difensore della Fiorentina : La Sampdoria si prepara per la gara di campionato contro il Crotone, in conferenza stampa il tecnico Giampaolo ricorda Astori: “Si riparte onorando la memoria di Astori. Questa tragedia ha avvicinato la gente. Si riparte onorando lo sport, onorando anche la memoria del ragazzo. Voglio sottolineare come la tragica morte di Astori abbia toccato la sensibilita’ di tutto il mondo sportivo e non che conferma la qualita’ ...

Serie A Sampdoria - Giampaolo : «Ripartiamo onorando la memoria di Astori» : GENOVA - " Si riparte onorando lo sport e la memoria di Astori " . Così Marco Giampaolo , tecnico della Sampdoria , dopo lo stop forzato dovuto alla scomparsa del capitano della Fiorentina, e in vista della ripresa del campionato, ...

Sampdoria - Giampaolo : "Si riparte onorando la memoria di Astori". E sul Crotone : "Voglio carattere" : Che aveva aperto la conferenza stampa parlando della tragedia accaduta a Udine: 'Si riparte onorando lo sport e la memoria di Astori', dopo una settimana difficile con il mondo del calcio sconvolto ...

Sampdoria - Giampaolo : 'La squadra conosce gli obiettivi' : Missione Europa per la Sampdoria domani nella trasferta di Bergamo con l'Atalanta anche se Marco Giampaolo, tecnico blucerchiato, spiega perché la partita di domani non sarà decisiva. 'Mancano dodici ...

Serie A Sampdoria - Giampaolo : «Il gioco dell'Atalanta infastidisce» : GENOVA - "Quella di Bergamo non sarà una sfida decisiva". Marco Giampaolo , tecnico della Sampdoria , va controcorrente nel presentare la prossima sfida di campionato contro l'Atalanta . "Si potrà ...

Sampdoria - Giampaolo lancia la sfida all’Atalanta : due assenze di spessore : Sampdoria, mister Giampaolo ha parlato oggi in conferenza stampa in vista dell’incontro con l’Atalanta. Si tratta di uno scontro diretto in chiave Europa League, con i bergamaschi costretti a rincorrere. Domani non è una sfida decisiva, non lo saranno nemmeno le elezioni domani: la gara di domani può determinare l’avvicinamento ad un certo tipo di obiettivi, ma le gare decisive sono quelle in cui ti giochi tutto in novanta minuti. La ...

Sampdoria - Torreira parla del futuro ed Osti dà indicazioni su Giampaolo e mercato : La Sampdoria è reduce dal successo contro l’Udinese, stagione fino al momento molto importante del club blucerchiato. Strepitoso il centrocampista Torreira, ecco le dichiarazioni del calciatore presso l’auditorium del Centro Civico Buranello di Genova Sampierdarena come riporta Gianluca Di Marzio: “dopo la sconfitta di Milano abbiamo cambiato molto velocemente pagina. Sapevamo che l’Udinese è una squadra molto forte, ma ...

Sampdoria - Zapata in panchina? Giampaolo spiega il motivo : La Sampdoria ha vinto nella gara casalinga contro l’Udinese per 2-1, in particolar gol clamoroso da parte dell’attaccante Duvan Zupata, inizialmente in panchina per scelta da parte di Giampaolo. Ecco le parole del tecnico a Sky Sport: “la vittoria è meritata, la squadra ha giocato con personalità. Non era una vittoria scontata, contro una squadra di valore e molto fisica. Hanno creato densità, ma non abbiamo perso il filo. ...

Sampdoria - Giampaolo : 'Zapata è affidabile e forte. Il mal di trasferta...' : Marco Giampaolo , allenatore della Sampdoria , è intervenuto al termine del match vinto contro l'Udinese. Ecco le sue parole ai microfoni di Sky Sport: È soddisfatto della vittoria? 'Vittoria meritata, la squadra ha giocato con personalità e autorevolezza. Non era scontato, l'Udinese è una squadra di valore. Hanno creato tantissima densità. ...

Serie A Sampdoria - Giampaolo elogia Zapata : «Era la sua partita...» : GENOVA - La Sampdoria rialza la testa di fronte all'Udinese. Marco Giampaolo gonfia il petto a fine gara: "E' una vittoria meritata - spiega a Sky Spot - La squadra ha giocato con personalità e ...

Serie A - Giampaolo : «Mi aspetto una Sampdoria straordinaria» : GENOVA - "Voglio vedere una grande Sampdoria " . Marco Giampaolo carica i suoi in vista della partita contro l'Udinese, in programma domani alle 15 a Marassi. Una sfida che dirà tanto sulle ambizioni ...

Giampaolo su Sampdoria-Udinese ma non solo : “il caso Zapata? Ecco cos’è successo” : Marco Giampaolo, allenatore della Sampdoria, è stato protagonista della consueta conferenza stampa pre-partita in casa doriana. Il Doria, domani affronterà un incontro delicato in casa contro l’Udinese di mister Oddo, una squadra che dall’arrivo del neo-tecnico ha infilato una serie di risultati utili davvero eccellente. “Ho rivisto Milan-Samp due volte: lunedì e martedì. L’ho riguardata con staff e calciatori. Dal punto ...

Serie A Sampdoria - Giampaolo : «Il miglior Milan della stagione» : Marco Giampaolo , l'allenatore della Sampdoria , riconosce i meriti dell'undici di Gattuso: " Il calcio è dei calciatori, sono loro a fare la differenza - spiega a Sky Sport - Gattuso è bravo, ha una ...

Milan-Sampdoria 0-0 La Diretta Gattuso punta su Cutrone - Giampaolo conferma Zapata : Milan e Sampdoria si affrontano nel posticipo della domenica sera ed in palio c'è il sesto posto in classifica: vincendo stasera, infatti, i rossoneri agguanterebbero i blucerchiati a 41 punti, ...