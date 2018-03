Salvini | governo con Di Maio? Su ‘patto’ Lega-M5s | “io premier | altrimenti nuove

Governo - Salvini : "No a pateracchi o minestroni - non ci sto" : Il leader della Lega: "Io presidente del Senato? Non ho chiesto voti per questo" IL SONDAGGIO Tutti contro un Governo di scopo. Sei elettori su 10 dicono no - di A.NOTO

Salvini-Di Maio - patto al Governo?/ Lega - “presidenze Camere ai 2 vincitori”. M5s mette i ‘paletti’ : Salvini-Di Maio, possibile patto Lega-M5s al Governo? Carroccio, “presidenze Camere ai due vincitori”. L'appello dei vescovi Cei, il bene comune e i "pontieri" ex-Dc di Mattarella.(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 14:15:00 GMT)

Elezioni - Salvini : “Presidenza Camera e Senato? No - voglio il Governo. Lavoriamo a Def - Flat tax e cancellazione Fornero” : “Presidenza Camera e Senato sono sicuramente importanti ma mi interessa trovare maggioranza di Governo che duri non 5 mesi ma 5 anni”, così Matteo Salvini intervistato questa mattina alla Scuola di formazione politica della Lega. “Appoggio da parte del PD? Si parte dal centro-destra. Presidenza Senato? No, voglio il Governo. DEF? Ci stiamo lavorando noi: entro pochi giorni sarà pronta la proposta da presentare a tutti, con ...

Elezioni - Salvini : 'Prima il governo - poi faremo il congresso' : 'Sono contento che siano stati smentiti quei gufi da salotto che dicevano che la scelta nazionale della Lega ci avrebbe penalizzato al Nord - ha detto Salvini a margine della scuola politica del ...

Salvini-DI MAIO - PATTO LEGA-M5S AL GOVERNO?/ I ‘pontieri’ di Mattarella e l’appello dei vescovi Cei : SALVINI-DI MAIO, possibile PATTO LEGA-M5S al GOVERNO? L'appello dei vescovi Cei, il bene comune e i "pontieri" ex-Dc di Mattarella per le trattative verso il Parlamento (Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 12:06:00 GMT)

Bannon : "Salvini e Di Maio facciano un governo insieme" : 'Il leader della Lega rappresenta il Nord, ovvero tre quarti del Pil nazionale, mentre il leader Cinquestelle propone il reddito di cittadinanza, una versione dell' economia sussidiata , che manderà ...

SONDAGGI GOVERNO ELEZIONI 2018/ Di Maio e Salvini : vincono sui social e sbancano le urne : SONDAGGI GOVERNO post-ELEZIONI 2018: quale alleanza per il Paese dopo il voto? Fronte "populista" tra M5s e Lega di Salvini: col 33% contro l'accordo Pd-Di Maio al 28%(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 11:10:00 GMT)

Governo M5s-Lega? Bannon : “Sogno di vederli assieme : è in Italia il cuore della nostra rivoluzione. Ma preferisco Salvini” : E’ l’Italia il “centro del mondo in rivolta“, il “cuore della rivoluzione” del nazional-populismo. Così, per Steve Bannon, l’ex consigliere del presidente degli Stati Uniti Donald Trump (e per molti fattore determinante per l’arrivo alla Casa Bianca del tycoon), il sogno è “veder governare assieme Lega e M5s, espressioni diverse dello stesso fenomeno”, che “superano, assieme ad ...

ELEZIONI 2018 - DI MAIO : “M5S AL GOVERNO”/ Niente alleanza con Lega di Salvini? I dubbi del Costituzionalista : ELEZIONI 2018, Di MAIO: “M5S al GOVERNO”. Niente alleanza con Lega di Salvini? I dubbi del Costituzionalista sul post voto. Le ultime notizie.(Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 21:35:00 GMT)

I paletti di Di Maio e Salvini sulla trattativa di governo : irrinunciabili le rispettive leadership : L'altro capitolo riguarda il Def, il documento di economia e finanza che entro il 10 aprile dovrà essere consegnato al parlamento. Sia la Lega che i 5 Stelle vedono il Def come la prima occasione per ...

Di Maio su Fb : «No governo senza di noi» Ai nuovi 5 Stelle : non parlate con nessuno Salvini ai suoi : «Mai vistosi»|Neo-leghisti : Il capo politico dei Cinque Stelle avverte: «Non possono fare un governo di tutti contro di noi, in quel caso sarebbe la loro fine: prepariamo i pop-corn». E sulle presidenze delle Camere: «Pretendiamo il riconoscimento del voto»

Matteo Salvini - il sondaggio Swg sugli elettori leghisti : mai governo con tutto il Pd : ... gli elettori della Lega non sarebbero per nulla d'accordo alla formazione di un governo cedendo la presidenza del consiglio a un'altra forza politica, la pensano così iul 56% dei leghisti. Il 31% ...

Il centrodestra al governo con il PD - ma senza Salvini - . La clamorosa ipotesi delle ultime ore : In questi giorni si vanno profilando diversi scenari, tra cui un'alleanza M5S PD che avrebbe anche l'appoggio di Liberi e Uguali , la formazione politica di sinistra rientrata in Parlamento per un ...

Salvini apre al Pd per un governo politico. Ma dai dem arriva subito un secco no : 'Mi auguro siano disponibili a dare una via d'uscita al Paese' dichiara il leader leghista. 'Restiamo all'opposizione, la Lega governi con chi ha i suoi stessi programmi' fa sapere Ettore Rosato. E ...