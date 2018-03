Salvini | Farò di tutto per rispettare il mandato da premier

Prodi - investitura a Gentiloni : ”Con lui Paese più forte” Video Berlusconi : Salvini all’Interno Ma lui replica : farò il premier : Il Professore a Bologna dà sostegno alla lista Insieme costituita da ex ulivisti e loda l’impegno del presidente del Consiglio. «C’è bisogno di centrosinistra»

Prodi - investitura a Gentiloni : «Con lui il Paese è più forte» Berlusconi : Salvini all’Interno Ma lui replica : farò il premier : Il Professore a Bologna dà sostegno alla lista Insieme costituita da ex ulivisti e loda l’impegno del presidente del Consiglio. «C’è bisogno di centrosinistra»

Annuncio di Berlusconi : "Farò il premier se posso. All'Interno vedo Salvini " : Agli 'indignati' dalla politica, che hanno deciso di non andare alle urne, il leader azzurro dice che 'è loro preciso dovere votare, altrimenti vince M5S, che li caricherà di tasse. Non andare ...

Salvini - intervista a Libero : 'Tasse - Islam e candidato premier - vi dico cosa farò' : 'Giù le tasse e stop all'Islam'. Matteo Salvini, intervistato da Pietro Senaldi su Libero in edicola oggi, detta la 'linea Trump' al centrodestra che vuole presentarsi unito alle prossime elezioni del ...