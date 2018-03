Salvati 26 cuccioli dal traffico illecito

Blastingnews

: Salvati tre cuccioli di 40 giorni abbandonati tra neve e gelo - RomagnaNOI - enpaonlus : Salvati tre cuccioli di 40 giorni abbandonati tra neve e gelo - RomagnaNOI - AntonellaRugge6 : RT @lazampa: Ventisei cuccioli di cane stipati in una gabbia dentro a un furgone, salvati dalla Polstrada @fulviocerutti - nuhares : RT @LNDC_NAZIONALE: #Firenze, 26 #cuccioli di cane salvati in autostrada dalla #Polizia -

(Di domenica 11 marzo 2018) Non si arresta ildi cani di razza provenienti dall'est Europa, cuore pulsante di questo mercato. In quella tratta consolidata da anni e conosciuta da molti, che passa dal confine friulano per farsi largo nella 'bassa', vi partecipano ancora in molti, da avidi commercianti a professionisti compiacenti. Per arginare il fenomeno non sono bastate le inchieste promosse dopo i sequestri di Natale da alcuni parlamentari, ne le denunce alla UE sull'ungarico mercato nero di Pecs che, grazie alle segnalazioni, nessuna istituzione può più dire di non conoscere. E vane appaiono anche le promesse di pianificazione e controllo fatte dal Ministro dell'agricoltura Ungherese, sollecitato nelle inchieste, che ora si dimostrano solo il tentativo di sedare le polemiche verso il suo operato. Come al solito a pagarne le conseguenze è chi non può difendersi, ma non questa volta o almeno ...