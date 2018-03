Salto con gli sci femminile | Coppa del Mondo 2018 | Maren Lundby scatenata a Oslo

Salto con gli sci - Coppa del Mondo 2018 : ad Oslo Norvegia profeta in patria. Italia nona : La Norvegia si conferma la nazionale dominatrice del Salto con gli sci: ad Oslo, sul trampolino HS134 nella patria dello sci nordico, i padroni di casa si impongono nettamente nella prova a squadre. Gli scandinavi si confermano i più forti nella specialità: dopo il titolo olimpico conquistato a PyeongChang arriva anche la vittoria in Coppa del Mondo. Daniel Andre Tande, Andreas Stjernen, Johann Andre Forfang e Robert Johansson: 1098.7 il ...

Al Centro/Sud “esplode” un’eccezionale Primavera precoce con +24°C in Sicilia e +23°C in Sardegna : spiagge già prese d’asSalto [FOTO] : 1/8 Mondello oggi ...

LIVE Snowboardcross - Coppa del Mondo Mosca 2018 in DIRETTA : MICHELA MOIOLI IN FINALE! AsSalto alla sfera di cristallo! Anche Visintin conquista la finale!!! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della tappa di Mosca, prova valida per la Coppa del Mondo 2018 di Snowboardcross. Sulle nevi russe, MICHELA MOIOLI andrà a caccia della sfera di Cristallo: la Campionessa Olimpica ha un cospicuo vantaggio sulle avversarie francesi e può chiudere i conti DIRETTAmente in questa occasione quando manca ancora una gara al termine della stagione. L’azzurra ha le carte in regola per chiudere ...

Trump : con dazi fronteggiamo asSalto Usa : 22.18 Imporre dazi su alluminio e acciaio "è una necessità, fronteggiamo assalto al nostro Paese, e vediamo già i benefici di questa scelta: dopo l'annuncio di questa decisione, in Illinois è stata riaperta una fabbrica, e stanno richiamando gli operai a lavorare".Così Trump "E' successo con i pannelli solari e le lavatrici, e ora andrà avanti"."Il mio compito più importante è tenere al sicuro il popolo americano", ha spiegato. "L'industria ...

Calciomercato Juventus - asSalto a Donnarumma : super offerta con contropartita : Calciomercato Juventus – La Juventus è reduce dal successo nella gara di Champions League contro il Tottenham, la squadra di Massimiliano Allegri ha staccato il pass per i quarti di finale, importante passo in avanti anche in campionato, un solo punto di distacco dal Napoli ma una partita in più, i bianconeri possono effettuare il sorpasso. Adesso la Juventus al lavoro per prepara la partita casalinga contro l’Udinese, i bianconeri ...

Firenze - l'asSalto dei senegalesi con il pretesto dell'odio razzista : Guai all'effetto domino: la brutta storia di Firenze, ancora tutta da chiarire, con quel personaggio indecifrabile che si dichiara aspirante suicida , poi pentito, ma a Pontevecchio spara al primo che ...

Salto con gli sci - Coppa del Mondo 2018 : i convocati dell’Italia per il Raw Air. Ci sono anche le sorelle Malsiner : La Coppa del Mondo 2018 di Salto con gli sci è pronta per affrontare il Raw Air, tradizionale mini circuito che si svolge interamente in Norvegia. Appuntamento a Holmenkollen (9-11 marzo), Lillehammer (12-13), Trondheim (14-15) e Vikersund (16-18). L’Italia sarà presente con quattro atleti: Davide Bresadola, Sebastiano Colloredo, Roberto Dellasega e Alex Insam. Sul trampolino di Holmenkollen si disputerà anche una prova femminile dal ...

Incidente in montagna - precipita dopo un Salto fuoripista : morto giovane con lo snowboard : Uno snowboarder è morto domenica in un Incidente avvenuto sulle Alpi Lepontine piemontesi. L'uomo, Daniele Della Calce , è precipitato da un salto di roccia durante una discesa in fuoripista in ...

Salto con gli sci - Coppa del Mondo 2018 : Kamil Stoch senza rivali a Lahti : In rimonta nella seconda serie, il tedesco Markus Einsenbichler ha chiuso in seconda posizione, conquistando il primo podio stagionale in Coppa del Mondo. Nonostante il distacco abissale da Stoch, ...

Salto con gli sci - Coppa del Mondo 2018 : Kamil Stoch senza rivali a Lahti : Kamil Stoch domina a Lahti. Questo il verdetto della gara individuale sul trampolino HS 130 della località finlandese, che oggi ha chiuso il weekend di competizioni valide per la Coppa del Mondo di Salto con gli sci 2017-2018. Il polacco, ampiamente al comando dopo la prima serie, si è confermato nella seconda, veleggiando fino a 134 metri: con questo Salto, ha portato il vantaggio a 28 punti sulla seconda posizione, incrementando anche il ...

Salto con gli sci femminile - Coppa del Mondo 2018 : Maren Lundby si prende la rivincita a Rasnov - 17esima Lara Malsiner : A Rasnov, in Romania, la norvegese Maren Lundby si prende la rivincita nella gara odierna rispetto alla tedesca Katharina Althaus, vittoriosa ieri, aggiudicandosi la prova con il punteggio di 257.8. Una prova senza macchia per la scandinava che riprende il suo dominio in Coppa del Mondo, dopo aver monopolizzato la scena in lungo ed in largo ed essersi portata a casa anche il titolo olimpico di PyeongChang. Althaus che, dunque, deve accontentarsi ...

Salto con gli sci - Coppa del Mondo 2018 Lahti. Team event : la Germania ribalta l’esito di PyeongChang e torna a vincere. Italia decima : Riscatto Germania a Lahti. La squadra tedesca ribalta l’esito della gara olimpica di PyeongChang e torna sul gradino più alto del podio di una gara a squadre a un anno di distanza dall’ultimo successo, precedendo la Polonia e i campioni olimpici della Norvegia. Un Salto totalmente sbagliato di Tande nella seconda rotazione della prima serie ha aperto la strada alle altre pretendenti alla vittoria nel Team event di Lahti, prima gara ...