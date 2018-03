RYANAIR-SINDACATI I passi da fare dopo l' accordo tra azienda e piloti

RYANAIR - scontro tra sindacati sull'accordo siglato dall'Anpac : ROMA - sindacati contro sul caso Ryanair. La compagnia irlandese ha riconosciuto ieri la rappresentanza piloti dell'Anpac scatenando la reazione delle sigle di categoria che invece non hanno stretto ...

RYANAIR : Wilson - bene accordo con Anpac - impegnati a relazioni con sindacati : Roma, 8 mar. (AdnKronos) – “L’aumento del 20% degli stipendi per la maggior parte dei nostri piloti e il riconoscimento degli organi sindacali in due importanti mercati (Regno Unito e Italia) che insieme rappresentano il 45% del nostro corpo piloti, dimostra quanto Ryanair sia determinata a sviluppare relazioni con quei sindacati che desiderano lavorare con noi e quanti progressi abbiamo compiuto in un breve periodo di ...

RYANAIR - svolta storica : firmato il primo accordo con i sindacati : L'8 marzo 2018 è un giorno storico per Ryanair: è stato siglato il primo accordo sindacale con i piloti della compagnia aerea low cost basati in Italia, di cui viene riconosciuta...

RYANAIR - sindacati : domani sciopero nazionale - avviare confronto : Roma, 9 feb. , askanews, 'domani, sabato 10 febbraio, sciopero nazionale dalle 10 alle 14 , ridotto a quattro ore su richiesta della Commissione di Garanzia, di tutto il personale Ryanair di base sul ...

RYANAIR : obbligata ad accordarsi con i sindacati : Ryanair, la compagnia aerea low cost forse più famosa al mondo, è stata condannata per condotta antisindacale dai giudici del Tribunale del Lavoro di Busto Arsizio, in provincia di Varese. Non solo, il Tribunale ha, ovviamente, anche imposto la cessazione immediata di tutte le suddette condotte e, contemporaneamente, devono essere avviate le procedure e i colloqui necessari con le rappresentanze sindacali, in primis Cgil, Cisl e Uil, per la ...

RYANAIR - sindacati : “Sciopero il 10 febbraio - serve confronto” : Ryanair, sindacati: “Sciopero il 10 febbraio, serve confronto” Secondo i confederali deitrasporti “è decisamente insufficiente ciò che Ryanair, al di làdelle dichiarazioni mediatiche, ha messo in campo”. Continua a leggere L'articolo Ryanair, sindacati: “Sciopero il 10 febbraio, serve confronto” sembra essere il primo su NewsGo.

RYANAIR - i sindacati : 'Sciopero il 10 febbraio - serve un confronto' : "Sciopero per l'intera giornata di sabato 10 febbraio di tutto il personale Ryanair di base sul territorio italiano". A proclamare la protesta sono stati i sindacati Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti ...

RYANAIR - sciopero dei dipendenti italiani il 10 febbraio. Sindacati : “Avviare confronto sul contratto di tutto il personale” : Dalla Germania all’Irlanda, fino all’Italia. Tornano in fibrillazione i lavoratori di Ryanair e incrociano le braccia sabato 10 febbraio. Lo sciopero è stato proclamato unitariamente da Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti e riguarderà “tutto il personale di base in Italia”. Le tre sigle spiegano di aver indetto l’astensione dal lavoro per l’intera giornata perché, dopo le tensioni di dicembre e le aperture ...

Sindacati italiani allo scontro con RYANAIR : "Sciopero il 10 febbraio" : MILANO - Dopo le tensioni con i Sindacati tedeschi e la ricomposizione della frattura con gli omologhi irlandesi, si inasprisce lo scontro tra Ryanair e i Sindacati italiani che proclamano 'sciopero ...