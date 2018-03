Rwe | verso cessione 76 | 8% Innogy a E On per 20 mld

meteoweb.eu

(Di domenica 11 marzo 2018) Roma, 11 mar. (AdnKronos) – Il gruppo energetico Rwe cede una quota del 76,8% dial suo concorrente tedesco E.On per circa 20 miliardi di euro. Lo rende noto Rwe in un comunicato. Questa operazione, che è stata annunciata dopo la firma di un accordo di principio tra i due gruppi tedeschi, prevede che Rwe entri nel capitale di E.On con una partecipazione del 16,67% attraun aumento di capitale. L’offerta di E.On prevede 40 euro per ogni azioneinclusi i dividendi attesi di 3,24 euro per azione per gli esercizi 2017, 2018 e 2019. I Cda di entrambe le società devono ancora approvare la transazione che comunque sarà sottoposta, in caso di via libera, anche all’approvazione delle autorità competenti.La controllataraggruppa non solo le attività di Rwe nelle rinnovabili ma anche nelle reti di distribuzioni di elettricità e le attività di ...