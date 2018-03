: Mosca annuncia: testato con successo missile ipersonico «invulnerabile» - Corriere : Mosca annuncia: testato con successo missile ipersonico «invulnerabile» - sunsetodown : @Lady_ofShalott_ Infatti ha avuto un successo tale che gli USA sono sulla via della perdita totale del controllo di… - sabarobe : #Putin #Trump #Xi #Jinping #Erdogan etc molti maschi al potere con troppo testosterone e voglia di mostrare al mond… -

Mosca haato conil lancio del"Kinzhal",considerato invulnerabile perché in grado di aggirare lo scudo missilistico degli Stati Uniti. Lo ha reso noto il ministero della Difesa russo. Il"Kinzhal" ("Daga" in russo), ha una gittata di oltre 2.000 chilometri ed è dieci volte più veloce del suono. Sganciato da un cacciabombardiere Mig-31, ha colpito conil bersaglio posto in un poligono militare.(Di domenica 11 marzo 2018)