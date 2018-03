Rugby | Sei Nazioni | sprofondo azzurro a Cardiff | il Galles passa 38-14

Rugby - Sei Nazioni 2018 : arriva la quarta sconfitta per gli azzurri. Galles-Italia 38-14 : quarta partita, quarta sconfitta. Nella casa del Rugby, il Principality Stadium di Cardiff, l’Italia esce sconfitta nel Sei Nazioni contro i padroni di casa del Galles per 38-14. Una partita praticamente senza storia, nonostante i tanti cambi effettuati nel XV titolare da Warren Gatland ed un primo tempo tutt’altro che positivo per i padroni di casa. I 30′ finali ancora una volta fanno malissimo alla banda di Conor O’Shea ...

Rugby - Sei Nazioni : Galles-Italia 38-14 : 18.05 Quarta giornata e quarta sconfitta per l'Italia nel 'Sei Nazioni' (è il 16° ko consecutivo nella competizione). Al Principality Stadium di Cardiff,gli azzurri cedono 38-14 al Galles (17-7 al termine del primo tempo). L'Italia è già certa del 'cucchiaio di legno' (che spetta all'ultima della classe). Per salvare l'onore dovrà cercare di battere la Scozia nell'ultima giornata (sabato prossimo allo stadio Olimpico).

Rugby - Sei Nazioni 2018 : Galles-Italia - obiettivo disputare una gran partita per gli azzurri : “Giocare qui è sempre speciale, e farlo con il tetto chiuso aggiunge sempre ulteriore emozione a un contesto unico, il migliore per me nel Rugby internazionale. Da nessun’altra parte come qui si sente il pubblico, specialmente con lo stadio coperto: per me potrebbe essere l’ultima partita al Principality Stadium, è sempre una sfida unica” non è un semplice esordiente a parlare alla vigilia, è il capitano azzurro Sergio Parisse, pronto alla sua ...

Galles-Italia - Sei Nazioni Rugby 2018 : orario d’inizio e come vederla in tv. Il programma completo : Ci siamo, mancano poco più di 8 ore: dopo la settimana di riposo che ha fatto seguito alla terza gara dell’Italia nel Sei Nazioni 2018 di Rugby, è ormai tempo di pensare al quarto impegno degli azzurri. La nostra selezione, ancora a quota zero in classifica, è attesa dalla terza trasferta consecutiva, che sarà l’ultima di questo torneo. Gli azzurri faranno visita oggi, domenica 11 marzo, alle 16.00 ora italiana, al Galles, che ha vinto ...

Rugby - Sei Nazioni femminile 2018 : Galles-Italia. Orario d’inizio e come vederla in tv. Il programma completo : come per il torneo maschile, dopo una settimana di riposo, è ripreso il Sei Nazioni femminile di Rugby: oggi, domenica 11 marzo alle ore 12.45, al Pricipality Stadium di Cardiff, andrà in scena Galles-Italia, gara valida per la quarta giornata del torneo. Per le azzurre si tratta della terza trasferta consecutiva dopo quelle in terra irlandese e francese. Tutte le sfide dell’Italia del Sei Nazioni femminile saranno trasmesse in differita ...

Sei Nazioni di Rugby - battuta la Scozia : trofeo all'Irlanda : Roma, 10 mar. , askanews, L'Irlanda ha vinto il Torneo delle 6 Nazioni di rugby 2018. Dopo il successo di questo pomeriggio contro la Scozia 28-8, infatti, l'Inghilterra è stata battuta 22-16 dalla ...

Rugby - Sei Nazioni 2018 : Francia-Inghilterra 22-16. L’Irlanda è campionessa - trionfo per i transalpini : Epilogo clamoroso nel secondo match di questa quarta giornata del Sei Nazioni di Rugby: a Parigi si impone la Francia per 22-16 sull’Inghilterra e chiude le speranze di vittoria nel trofeo per quanto riguarda il XV della Rosa. L’Irlanda, dopo il successo nel pomeriggio sulla Scozia, conquista ufficialmente la manifestazione e settimana prossima avrà chance per tentare il Grand Slam. Match tesissimo nella prima frazione di gioco. Gli ...

Galles-Italia - Sei Nazioni Rugby 2018 : programma - orari e tv. Le formazioni delle due squadre : Ci siamo, mancano poco più di 24 ore: dopo la settimana di riposo che ha fatto seguito alla terza gara dell’Italia nel Sei Nazioni 2018 di Rugby, è ormai tempo di pensare al quarto impegno degli azzurri. La nostra selezione, ancora a quota zero in classifica, è attesa dalla terza trasferta consecutiva, che sarà l’ultima di questo torneo. Gli azzurri faranno visita domani, domenica 11 marzo, alle 16.00 ora italiana, al Galles, che ha vinto ...

Rugby - Sei Nazioni 2018 : Irlanda-Scozia. Programma - orario e tv : Quarta giornata Sei Nazioni 2018 sabato 10 marzo, ore 17:45 Francia-Inghilterra Diretta tv su DMAX , Canale 136 di Sky e canale 42 del digitale terrestre, , diretta streaming su D-Play e su OA Sport. ...

Rugby - Sei Nazioni 2018 : Irlanda-Scozia. Programma - orario e tv : Quarta e penultima giornata per il Sei Nazioni di Rugby: in terra transalpina va in scena quest’oggi la sfida tra i francesi padroni di casa e l’Inghilterra, fondamentale soprattutto in chiave XV della Rosa per non perdere il treno per il titolo con l’Irlanda che può fuggir via. Andiamo a scoprire il Programma e gli orari dell’incontro e come seguirlo in TV. Quarta giornata Sei Nazioni 2018 sabato 10 marzo, ore ...

Rugby - Sei Nazioni 2018 : Francia-Inghilterra. Programma - orario e tv : Il destino del Sei Nazioni di Rugby passa per la partita di oggi tra Francia ed Inghilterra: dopo la battuta d’arresto in terra scozzese, per i Bianchi non vi è altro risultato che la vittoria, mentre i transalpini, dopo essersi sbloccati, ahimè, contro l’Italia, cercano una prestazione che dia loro continuità. L’Inghilterra in classifica è a quota nove, dopo le vittorie contro Italia e Galles, ma l’Irlanda è scappata ...

Rugby - Sei Nazioni 2018 : continua la sfida tra Irlanda ed Inghilterra. La Scozia per sparigliare le carte : Anche se i nostri cuori batteranno domenica pomeriggio, quando sarà in programma Galles-Italia, il destino del Sei Nazioni di Rugby si deciderà 24 ore prima, ovvero domani pomeriggio, quando si giocheranno dapprima Irlanda-Scozia e poi Francia-Inghilterra. Sicuramente la prima delle due sfide sarà la più importante: l’Irlanda deve vincere e poi restare a guardare per poter sperare di portare a casa il torneo con un turno d’anticipo. ...