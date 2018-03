Rugby | l' Italia ko anche a Cardiff | il Galles vince 38-14

Rugby - Sei Nazioni 2018 : arriva la quarta sconfitta per gli azzurri. Galles-Italia 38-14 : quarta partita, quarta sconfitta. Nella casa del Rugby, il Principality Stadium di Cardiff, l’Italia esce sconfitta nel Sei Nazioni contro i padroni di casa del Galles per 38-14. Una partita praticamente senza storia, nonostante i tanti cambi effettuati nel XV titolare da Warren Gatland ed un primo tempo tutt’altro che positivo per i padroni di casa. I 30′ finali ancora una volta fanno malissimo alla banda di Conor O’Shea ...

Rugby - Sei Nazioni : Galles-Italia 38-14 : 18.05 Quarta giornata e quarta sconfitta per l'Italia nel 'Sei Nazioni' (è il 16° ko consecutivo nella competizione). Al Principality Stadium di Cardiff,gli azzurri cedono 38-14 al Galles (17-7 al termine del primo tempo). L'Italia è già certa del 'cucchiaio di legno' (che spetta all'ultima della classe). Per salvare l'onore dovrà cercare di battere la Scozia nell'ultima giornata (sabato prossimo allo stadio Olimpico).

Rugby - Sei Nazioni 2018 : arriva la quarta sconfitta per gli azzurri. Galles-Italia 38-14 : quarta partita, quarta sconfitta. Nella casa del Rugby, il Principality Stadium di Cardiff, l’Italia esce sconfitta nel quarto turno del Sei Nazioni con i padroni di casa del Galles per 38-14. Una partita praticamente senza storia, nonostante i tanti cambi effettuati sul XV titolare da Warren Gatland ed un primo tempo tutt’altro che positivo per i padroni di casa. I 30′ finali ancora una volta fanno malissimo alla banda di ...

Anche oggi per l’Italia di Rugby sarà dura : Gioca contro il Galles nel Sei Nazioni: vincere è fuori discussione, ma una buona prestazione aumenterebbe le speranze in vista dell'ultima partita del torneo The post Anche oggi per l’Italia di rugby sarà dura appeared first on Il Post.

Rugby - Sei Nazioni 2018 : Galles-Italia - obiettivo disputare una gran partita per gli azzurri : “Giocare qui è sempre speciale, e farlo con il tetto chiuso aggiunge sempre ulteriore emozione a un contesto unico, il migliore per me nel Rugby internazionale. Da nessun’altra parte come qui si sente il pubblico, specialmente con lo stadio coperto: per me potrebbe essere l’ultima partita al Principality Stadium, è sempre una sfida unica” non è un semplice esordiente a parlare alla vigilia, è il capitano azzurro Sergio Parisse, pronto alla sua ...

Galles-Italia - Sei Nazioni Rugby 2018 : orario d’inizio e come vederla in tv. Il programma completo : Ci siamo, mancano poco più di 8 ore: dopo la settimana di riposo che ha fatto seguito alla terza gara dell’Italia nel Sei Nazioni 2018 di Rugby, è ormai tempo di pensare al quarto impegno degli azzurri. La nostra selezione, ancora a quota zero in classifica, è attesa dalla terza trasferta consecutiva, che sarà l’ultima di questo torneo. Gli azzurri faranno visita oggi, domenica 11 marzo, alle 16.00 ora italiana, al Galles, che ha vinto ...

Rugby - Sei Nazioni femminile 2018 : Galles-Italia. Orario d’inizio e come vederla in tv. Il programma completo : come per il torneo maschile, dopo una settimana di riposo, è ripreso il Sei Nazioni femminile di Rugby: oggi, domenica 11 marzo alle ore 12.45, al Pricipality Stadium di Cardiff, andrà in scena Galles-Italia, gara valida per la quarta giornata del torneo. Per le azzurre si tratta della terza trasferta consecutiva dopo quelle in terra irlandese e francese. Tutte le sfide dell’Italia del Sei Nazioni femminile saranno trasmesse in differita ...

Rugby femminile - Sei Nazioni 2018 : il XV dell’Italia per la sfida al Galles di domenica : Qualche cambio (precisamente tre) rispetto all’ultima uscita con la Francia: torna il Sei Nazioni femminile e torna in campo la nazionale italiana. domenica mattina le azzurre sfidano in trasferta il Galles: appuntamento alle 12.45 italiane, con diretta su Eurosport Player e differita alle ore 20 su Eurosport 2. “Il 6 Nazioni esprime un livello altissimo di gioco – le parole del ct azzurro Di Giandomenico – Nel torneo non ci sono mai ...

Rugby - Sei Nazioni 2018 : l’Italia affronta un Galles rivoluzionato. Serve un miracolo : Torna dopo una settimana di pausa il Sei Nazioni di Rugby: la nazionale italiana vola in Galles a caccia di una vittoria che manca addirittura da tre anni agli azzurri. Sono arrivate tre sconfitte in altrettanti match tra Inghilterra, Irlanda e Francia: la partita di Marsiglia ha dato qualche certezza in più alla squadra di Conor O’Shea, ma Serve far risultato per sbloccare questa situazione tutt’altro che positiva. Vincere in terra ...

Rugby - Sei Nazioni 2018 : i convocati dell’Italia per la trasferta in Galles - 27 azzurri per l’impresa a Cardiff : Conor O’Shea, CT della Nazionale Italiana di Rugby, ha definito la lista dei 27 convocati per la quarta giornata del Sei Nazioni 2018. Gli azzurri saranno impegnati contro il Galles a Cardiff nella giornata di domenica 11 marzo. Il coach ha liberato l’infortunato George Biasi, Tommaso Boni, Luca Morisi, Abraham Steyn e Federico Zani. Dunque sono questi gli azzurri che domani pomeriggio lasceranno Roma in direzione del capoluogo ...

Lirfl (Rugby a 13) : la nazionale italiana in Sicilia? : D’aquila: Siamo arrivati fino alla semifinale Roma – Da nord a sud, l’Italia del rugby league è stata rappresentata in maniera ampia alle finali di... L'articolo Lirfl (rugby a 13): la nazionale italiana in Sicilia? proviene da Roma Daily News.

Rugby : 6 Nazioni - Italia torna in raduno : ANSA, - ROMA, 4 MAR - Il 6 Nazioni entra nella fase conclusiva con il raduno che prende il via al Centro di Preparazione Olimpica "Giulio Onesti" di Roma. 32 gli azzurri convocati dal Ct Conor O'Shea ...

