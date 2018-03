Ruanda | fulmine su chiesa | almeno 16 morti e 140 feriti

In Ruanda sono morte almeno 16 persone dopo che un fulmine ha colpito una chiesa : almeno 16 persone sono morte dopo che un fulmine ha colpito una chiesa della chiesa cristiana avventista del settimo giorno nel sud del Ruanda; almeno altre 140 persone sono rimaste ferite e portate nei vicini ospedali. Associated Press ha spiegato The post In Ruanda sono morte almeno 16 persone dopo che un fulmine ha colpito una chiesa appeared first on Il Post.

