Ruanda : fulmine si abbatte su una chiesa - morte circa 16 persone : Un terribile evento è accaduto in una chiesa del Ruanda: pare che durante la funzione ecclesiastica un fulmine si sia abbattuto sulla chiesa provocando circa 16 morti e più di 140 feriti. L'episodio è stato registrato sabato a mezzogiorno nel distretto di Nyaruguru, nella Provincia meridionale, mentre oltre un centinaio di parrocchiani della città di Gihemvu stava partecipando ad una funzione religiosa nella chiesa cristiana. Ma scopriamo ...

In Ruanda sono morte almeno 16 persone dopo che un fulmine ha colpito una chiesa : almeno 16 persone sono morte dopo che un fulmine ha colpito una chiesa della chiesa cristiana avventista del settimo giorno nel sud del Ruanda; almeno altre 140 persone sono rimaste ferite e portate nei vicini ospedali. Associated Press ha spiegato The post In Ruanda sono morte almeno 16 persone dopo che un fulmine ha colpito una chiesa appeared first on Il Post.

