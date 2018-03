Rosy Guarnieri | morta l’ex sindaco di Albenga eletta in Parlamento Lega | Salvini

Lega - muore la deputata neoeletta Rosy Guarnieri. Salvini : 'Aiutaci da lassù' : ... ha detto il leader della Lega Matteo Salvini durante la consegna degli attestati della Scuola politica del Carroccio a Milano. 'Ci ha salutato e ci seguirà da lassù, grazie', ha detto ancora Salvini.

Lega - morta Rosy Guarnieri : l’ex sindaca di Albenga era stata appena eletta alla Camera : “Buon viaggio Rosy, hai fatto in tempo a gioire per la vittoria della tua Lega, anche nella tua amata Albenga, e ci hai salutato. Una preghiera e un sorriso, aiutaci da Lassù”. Lo scrive su Facebook il leader della Lega, Matteo Salvini, ricordando Rosy Guarnieri, ex sindaca di Albenga, scomparsa all’età di 65 anni per un male incurabile. Era leghista della prima ora ed era stata eletta alla Camera. La politica è morta all’ospedale ...

