Roma | palpeggia una donna sul bus ma è un’agente a fine turno | arrestato

Roma - palpeggia e tenta di abusare di donna su autobus ma lei lo immobilizza e lo arresta : Prima l’ha palpeggiata, poi ha tentato di abusarne. Ma all’uomo è andata male perché come vittima aveva scelto una poliziotta. È tutto avvenuto a bordo dell’autobus linea 64 di Roma ieri. Un 39enne italiano di origine congolese si è avvicinato a una donna appoggiandosi a lei. La vittima, un’assistente capo della Polizia di Stato in servizio alla Squadra mobile – sezione reati contro le violenze sessuali, stava rincasando al ...

Roma - falso turista molestava le donne dentro San Pietro : in manette il palpeggiatore seriale del Cupolone : Molestatore in un luogo sacro. Anzi nel sito simbolo della città del Vaticano, la Cupola di San Pietro. Un palpeggiatore seriale aveva scelto la scalinata stretta e a vortice che porta in cima alla ...

Roma - finto infermiere palpeggia donna in sala parto : Ha sottratto gli abiti da infermiere in ospedale e dopo averli indossati è riuscito ad entrare in sala parto palpeggiando una donna durante il travaglio compiendo anche atti di autoerotismo. E' ...