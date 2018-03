ROBERTO FARNESI E LUCYA BELCASTRO “Fidanzata 24 anni più giovane? In Italia questo è

Domenica In – Ventunesima puntata del 11 marzo 2018 – ROBERTO FARNESI - Ron - Massimo Ciavarro tra gli ospiti. : Domenica In, nuova Domenica e nuova puntata, la Ventunesima, del noto contenitore Domenicale della prima rete di stato che si sta dimostrando un totale insuccesso. Un’edizione che si sta confermando un grande insuccesso: dopo il nero periodo autunnale, la risalita del periodo natalizio aveva fatto ben sperare, ma appena terminate le vacanze natalizie il programma […] L'articolo Domenica In – Ventunesima puntata del 11 marzo 2018 – ...