Roberta di C' è posta per te | la richiesta di Maria De Filippi

C’è posta per te : Roberta di Pignataro presto a Uomini e Donne? : Roberta di C’è posta per te approderà presto a Uomini e Donne? Ieri è andata in onda una puntata molto particolare di C’è posta per te. La consegna della lettera a Belen Rodriguez e Andrea Iannone da parte dei travolgente Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti era soltanto uno specchietto per le allodole visto che non era affatto il piatto principale della serata. Infatti subito dopo il loro simpatico teatrino (che ha visto Iannone con le ...

C'è Posta per Te - Roberta fa impazzire i social : 'La vogliamo sul trono' Video : Su Twitter spopola l’hashtag ‘C’è Posta per Te – Roberta’. La giovane è stata protagonista della storia più discussa della puntata del 10 marzo di C’è Posta per Te [Video]. Contraria alla relazione di mamma Marta con un partner più giovane la casertana ha dato vita ad un divertente siparietto. La sua spontaneita' ha conquistato i fan della trasmissione condotta da #Maria De Filippi e le gif relative ad alcune interventi della ragazza sono ...

C'E' POSTA PER TE 2018/ Le storie : Roberta - figlia di Marta - è già una star del web (ottava puntata) : C'è POSTA per te, anticipazioni e ospiti 10 marzo: da Maria De Filippi arrivano Belen Rodriguez, Andrea Iannone, Enzo Iacchetti ed Ezio Greggio per una sorpresa divertentissima.(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 01:02:00 GMT)

Roberta - C'è posta per te/ Social scatenati - colpita anche Maria De Filippi : “Sei simpatica!” : Roberta, C'è posta per te: Social scatenati, colpita anche Maria De Filippi: “Sei simpatica!”. La giovane campana è il nuovo idolo del web. Le ultime notizie(Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 23:57:00 GMT)