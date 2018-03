Roberta | C' è posta per te Social scatenati | colpita anche Maria De Filippi | “Sei

C’è posta per te - la storia di Federico : Roberta colpisce Maria De Filippi : La storia d’amore tra Federico e Marta a C’è posta per te: Maria De Filippi interessata a Roberta Ha occupato gran parte dell’ultima puntata di C’è posta per te la storia d’amore tra Federico e Marta. Lui 28 anni, lei 47: la loro relazione è clandestina e contrastata dai figli di lei, Roberta e Pasquale. […] L'articolo C’è posta per te, la storia di Federico: Roberta colpisce Maria De Filippi proviene da ...