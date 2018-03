sardanews

: Ritorna a teatro la commedia di Gavì Ballero - sardanews : Ritorna a teatro la commedia di Gavì Ballero - irenelamponi : Questo giovedì ritorna... TEATRO allo ZAPATA ??????? Massimiliano Loizzi de Il Terzo Segreto di Satira sarà a SAMPY... - AssParoleAlate : CHI È DI SCENA! Il 24 e 25 marzo, al Teatro Sanacore, la compagnia Parole Alate ritorna in scena con lo... -

(Di domenica 11 marzo 2018) Spettacoli programmati per le giornate del 13, 14 e 15 marzo. Via alle prevendite per lamusicale in algherese dal titolo "Qui Campa Millora" ALGHERO - Tutto pronto per la messa in scena ...