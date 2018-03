Rita Rusic e Vittorio Cecchi Gori tornano insieme

people24.myblog

: Vittorio Cecchi Gori e Rita Rusic insieme in tv per la prima volta: «Il paradiso può attendere» - DENUBBIO : Vittorio Cecchi Gori e Rita Rusic insieme in tv per la prima volta: «Il paradiso può attendere» - xlifestyleee : Cecchi Gori: “Il paradiso può attendere”. Al suo fianco di nuovo Rita Rusic -

(Di domenica 11 marzo 2018) Al programma “Sabato Italiano “ in onda su rai uno sono stati ospitiraccontano che sono tornati: «Lo abbiamo fatto per il bene dei nostri figli, sono i più bei film che abbiamo fatto. Dopo tanta rabbia in passato, abbiamo capito che saremo sempre una famiglia». Il ricovero del produttore cinematografico ha permesso alla famiglia di riunirsi e ritrovare l’armonia dei giorni più felici, come ha spiegato anche l’ex attrice: «Ero arrabbiata con lui, perché non chiamava mai i figli, ma quando abbiamo saputo tutto, il giorno di Natale, io e mio figlio Mario siamo subito venuti a Roma, mentre Vittoria è rimasta a Miami». Visibilmente provato e dimagrito dopo il lungo ricovero al Policlinico Gemelli di Roma, il produttore cinematografico è apparso comunque in discreta forma. «Il mio problema principale è che zoppico un po’, ma mi ...