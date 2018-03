Rita Rusic e Vittorio Cecchi Gori L' amore scoppia sul set di ' ' Attila Flagello di

Cecchi Gori torna in tv dopo la malattia con Rita Rusic : 'Il paradiso può attendere' : Ecco il ginocchio, quello, è rimasto, purtroppo mi fa male, è il troppo sport. Il resto? Non è che sono andato per dimagrire. È meglio fare una cura dimagrante senza andare due mesi all'ospedale'. ...

Rita Rusic E VITTORIO CECCHI GORI/ "Vederlo è stato scioccante - saremo sempre una famiglia" (Sabato Italiano) : RITA RUSIC e VITTORIO CECCHI GORI, Sabato Italiano: i due ex produttori cinematografici saranno ospiti della puntata di Sabato Italiano, programma condotto da Eleonora Daniele.(Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 18:01:00 GMT)

Rita Rusic e Vittorio Cecchi Gori / "Io sono l'unica moglie e lui l'unico marito" (Storie Italiane) : Rita Rusic e Vittorio Cecchi Gori di nuovo insieme? Dopo questi difficili momenti la produttrice non ha dubbi: "Io sono l'unica moglie e lui l'unico marito" (Storie Italiane)(Pubblicato il Tue, 06 Mar 2018 11:28:00 GMT)

Vittorio Cecchi Gori lascia l’ospedale con Rita Rusic e il figlio Mario : Vittorio Cecchi Gori ha lasciato l’ospedale questa mattina per fare ritorno a casa. Con lui l’ex moglie Rita Rusic e il loro figlio, Mario, con il quale c’è stato un riavvicinamento dopo anni. Sono passati più di due mesi dal ricovero: era la notte del 24 dicembre scorso quando Cecchi Gori venne portato d’urgenza al Policlinino Gemelli di Roma per un problema cerebrovascolare. Cecchi Gori appare ora molto dimagrito grazie ...

