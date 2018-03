Risultati Serie A Classifica aggiornata | la Viola vince per Astori | ora la Juventus!

Risultati Serie D/ Classifiche aggiornate : il Rezzato tenta la fuga - livescore delle partite : RISULTATI SERIE D: Classifiche aggiornate diretta live score delle partite in programma oggi 11 marzo 2018. Molti recuperi nei gironi A, B, C, D, F, I.(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 13:14:00 GMT)

Risultati Serie A / Classifica aggiornata - diretta gol live score : Vitor Hugo commuove il Franchi : RISULTATI SERIE A: Classifica aggiornata, diretta gol live score delle partite che si giocano domenica 11 marzo per la 28^ giornata. Infuria la lotta scudetto tra la Juventus e il Napoli(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 13:11:00 GMT)

Serie C/2 - Risultati e Marcatori della 18giornata di campionato 2017-18. : Sabato 24 10 Marzo 2018 - Diciottesima giornata, sesta di ritorno del campionato di Serie C/2 maschile del Comitato Siculo " Girone C stagione sportiva 2017-18, Risultati e Marcatori degli ...

Risultati e classifica Serie A - tutti i gol della 28/ma giornata : Da Roma a Verona, 28/ma giornata nel segno del ricordo di Davide Astori con omaggi negli stadi e minuto di silenzio prima delle partite Risultati 28/ma giornara , VAI , Roma-Torino 3-0 Verona-Chievo ...

Risultati Serie C/ Classifica aggiornata - diretta gol live score gironi B - C (domenica 11 marzo) : Risultati Serie C: Classifica aggiornata, diretta gol live score dei gironi B e C. Al comando Padova e Lecce, il tempo dei verdetti si avvicina: il calendario del turno(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 03:10:00 GMT)

Risultati Serie D/ Classifiche aggiornate - livescore delle partite. Recuperi gironi A - B - C - D - F - I : Risultati Serie D: Classifiche aggiornate diretta live score delle partite in programma oggi 11 marzo 2018. Molti Recuperi nei gironi A, B, C, D, F, I.(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 03:00:00 GMT)

DIRETTA Risultati Serie A : in campo Verona Chievo 0-0 LIVE : All'andata si era imposto il Chievo 3-2 LA CRONACA 4' Formazioni. Pecchia conferma il 4-4-2 delle ultime uscite con Fares e Verde sulle fasce e il duo leggero Matos-Petlovic in attacco. In difesa a ...

Risultati Serie B / Classifica aggiornata - diretta gol e live score : Palermo - vittoria pesante! (30^ giornata) : RISULTATI SERIE B: Classifica aggiornata, diretta gol e live score delle sfide in programma per la 30^ giornata del campionato cadetto (10-11-12 marzo 2018)(Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 20:03:00 GMT)

Risultati Serie C / Classifica aggiornata - diretta gol live score : Pisa - che beffa! (girone A 10 marzo) : Risultati Serie C: Classifica aggiornata, diretta gol live score del girone A. Calendario ancora imparziale a causa dei tanti rinvii per il maltempo, il Siena comanda la graduatoria(Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 18:38:00 GMT)

Risultati e classifica Serie B : gol e highlights della 30giornata : Bagarre aperta in Serie B, campionato già votato all'incertezza e reso ancora più intricato dai rinvii dell'ultima settimana. Il maltempo targato Burian ha preceduto il dramma di Davide Astori, ...