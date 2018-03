Risultati Serie A Classifica aggiornata | diretta gol live score delle partite 28^

DIRETTA Risultati Serie A : in campo Verona Chievo 0-0 LIVE : All'andata si era imposto il Chievo 3-2 LA CRONACA 4' Formazioni. Pecchia conferma il 4-4-2 delle ultime uscite con Fares e Verde sulle fasce e il duo leggero Matos-Petlovic in attacco. In difesa a ...

Risultati Serie B / Classifica aggiornata - diretta gol e live score : Palermo - vittoria pesante! (30^ giornata) : RISULTATI SERIE B: Classifica aggiornata, diretta gol e live score delle sfide in programma per la 30^ giornata del campionato cadetto (10-11-12 marzo 2018)(Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 20:03:00 GMT)

Risultati Serie C / Classifica aggiornata - diretta gol live score : Pisa - che beffa! (girone A 10 marzo) : Risultati Serie C: Classifica aggiornata, diretta gol live score del girone A. Calendario ancora imparziale a causa dei tanti rinvii per il maltempo, il Siena comanda la graduatoria(Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 18:38:00 GMT)

Risultati e classifica Serie B : gol e highlights della 30giornata : Bagarre aperta in Serie B, campionato già votato all'incertezza e reso ancora più intricato dai rinvii dell'ultima settimana. Il maltempo targato Burian ha preceduto il dramma di Davide Astori, ...

Risultati Serie B / Classifica aggiornata - diretta gol e live score : Parma show - Bari beffato! (30^ giornata) : Risultati Serie B: Classifica aggiornata, diretta gol e live score delle sfide in programma per la 30^ giornata del campionato cadetto (10-11-12 marzo 2018)(Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 17:00:00 GMT)

Risultati Serie B - 30^ giornata : beffa finale per il Bari - impresa Pro Vercelli - Parma da sogno in trasferta [FOTO] : 1/23 Settonce Roberto/LaPresse ...

Serie B - Risultati della 30.ma giornata : 16.59 In attesa del big match delle 18,Cittadella pareggia a Cremona,Venezia passa ad Ascoli, stop Bari, goleada Parma. BARI-PRO VERCELLI 2-2 CESENA-CARPI 0-0 CREMONESE-CITTAdella 1-1 PERUGIA-FOGGIA 2-0 PESCARA-PARMA 1-4 SPEZIA-TERNANA 1-1 VENEZIA-ASCOLI 1-0 PALERMO-FROSINONE ore 18 SALERNITANA-AVELLINO domenica h.15 EMPOLI-VIRTUS ENTELLA domenica h.17,30 ...

Risultati Serie B / Classifica aggiornata - diretta gol e live score : i secondi tempi! (30^ giornata) : RISULTATI SERIE B: Classifica aggiornata, diretta gol e live score delle sfide in programma per la 30^ giornata del campionato cadetto (10-11-12 marzo 2018)(Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 15:47:00 GMT)

Risultati Serie B / Classifica aggiornata - diretta gol e live score : tutti in campo! (30^ giornata) : Risultati Serie B: Classifica aggiornata, diretta gol e live score delle sfide in programma per la 30^ giornata del campionato cadetto (10-11-12 marzo 2018)(Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 14:40:00 GMT)

Risultati Serie C / Classifica aggiornata - diretta gol live score : la capolista Siena (girone A 10 marzo) : RISULTATI SERIE C: Classifica aggiornata, diretta gol live score del girone A. Calendario ancora imparziale a causa dei tanti rinvii per il maltempo, il Siena comanda la graduatoria(Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 13:03:00 GMT)

Risultati Serie B / Classifica aggiornata - diretta gol e live score : all'andata andò così (30^ giornata) : Risultati Serie B: Classifica aggiornata, diretta gol e live score delle sfide in programma per la 30^ giornata del campionato cadetto (10-11-12 marzo 2018)(Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 13:01:00 GMT)

Risultati Serie B/ Classifica aggiornata - diretta gol e live score (30^ giornata) : Risultati Serie B: Classifica aggiornata, diretta gol e live score delle sfide in programma per la 30^ giornata del campionato cadetto (10-11-12 marzo 2018)(Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 04:54:00 GMT)

Risultati Serie C/ Classifica aggiornata - diretta gol live score girone A (sabato 10 marzo) : Risultati Serie C: Classifica aggiornata, diretta gol live score del girone A. Calendario ancora imparziale a causa dei tanti rinvii per il maltempo, il Siena comanda la graduatoria(Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 03:01:00 GMT)

Pallanuoto - Serie A1 2018 : Risultati e classifica dopo la 16a giornata. Sport Management beffata nel finale dalla Pro Recco : Si è svolta nel pomeriggio la 16a giornata del campionato di Serie A1 di Pallanuoto: il big match tra Sport Management e Pro Recco si è concluso a favore dei liguri per 7-8, grazie ad un gol di Ivovic a 22″ dal termine. Ne approfitta il Brescia, che asfalta un Napoli irriconoscibile, arresosi senza combattere per 12-4, e raggiunge la seconda posizione in classifica. Savona spazza via l’Acquachiara per 21-4 e rafforza la posizione ...