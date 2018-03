Rinnovo del contratto del pubblico impiego : il 14 marzo - il congresso : Il ruolo centrale riconquistato dalla contrattazione a seguito della firma del nuovo C.C.N.L. del pubblico impiego per il triennio 2016 2018 e l'impegno del sindacato nel presidio dei luoghi di lavoro, l'intensificazione del dialogo con gli iscritti e con la dirigenza per migliorare i servizi a beneficio della collettività: questi gli argomenti al centro dei due congressi, provinciale e regionale, che la Uil Pubblica Amministrazione celebrerà ...

Referendum Rai - "Si" del 58% dei lavoratori ad approvazione Rinnovo contratto : Un vuoto contrattuale che si protraeva da quasi 5 anni. Ora, con il 58% dei voti favorevoli i lavoratori della Rai hanno detto "SI" all'ipotesi di rinnovo del contratto sottoscritta il 28 febbraio ...

Snaitech - possibile cessione quote maggioranza. Intanto i sindacati lavorano sul Rinnovo del contratto nazionale : Teleborsa, - Si fanno sempre più insistenti le voci di un possibile passaggio di proprietà della maggioranza azionaria di Snaitech. La società recentemente è riuscita ad uscire da una annosa e ...

Il caos del Rinnovo delle patenti dopo la fine della provincia di Olbia-Tempio : l'incredibile odissea : Per il rinnovo della patente speciale bisogna ora andare a Sassari. In Gallura adesso è il caos per il rinnovo delle patenti speciali. Un'odissea che sono costretti a vivere quotidianamenti decine di ...

Davide Astori - la verità sul Rinnovo del contratto per aiutare moglie e figlia : Malagò rettifica la bufala : L'ovazione di migliaia di tifosi sul web era già partita davanti alla decisione della Fiorentina di rinnovare il contratto del capitano Davide Astori dopo la sua morte. A tutti è sembrato un gesto di ...

Morte Astori - il gesto della Fiorentina : Rinnovo del contratto ed ingaggio a moglie e figlia : Morte Astori – Il mondo del calcio è sotto shock per la Morte del calciatore della Fiorentina Davide Astori, i funerali del difensore viola si svolgeranno nella giornata di giovedì. Nel frattempo arriva il gesto della Fiorentina, rinnovo del contratto che era stato già programmato ed ingaggio per moglie e figlia, la conferma arriva direttamente da Malagò dopo l’assemblea di Lega: “La riunione è cominciata con un lungo applauso ...

Morto Davide Astori - capitano Fiorentina/ Famiglia sotto choc - Della Valle : “Oggi avrebbe firmato il Rinnovo” : Morto Davide Astori, capitano Della Fiorentina. Famiglia sotto choc, Della Valle sconvolto: “Oggi avrebbe firmato il rinnovo”. Le ultime notizie sul decesso del difensore 31enne(Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 06:31:00 GMT)

Elezioni - corsa al Rinnovo della tessera elettorale : disagi nel Lazio : Più di due milioni di romani sono chiamati alle urne, domani nei 2.600 seggi allestiti nella Capitale, per le Elezioni Politiche a cui, qui, si aggiungono anche le Regionali , 4,8 milioni gli aventi ...

Pediatria di famiglia : firmata la pre intesa per il Rinnovo dell’accordo collettivo nazionale (ACN) : La Federazione Italiana Medici Pediatri (FIMP) firma in SISAC una preintesa che attraverso un “Primo Accordo” su alcuni temi importanti avvia in modo concreto il rinnovo organico dell’accordo collettivo nazionale (ACN) da raggiungere entro il 2018. Dopo un troppo lungo periodo di infruttuosi incontri, le parti si sono finalmente accordate su alcuni temi normativi e sull’erogazione degli arretrati economici fermi al 2010. “Le ...

STARHOTELS/ Raggiunto accordo con i sindacati per il Rinnovo del contratto integrativo aziendale : La catena di alberghi italiana STARHOTELS ha Raggiunto un accordo con i sindacati di categoria relativo al rinnovo della contrattazione integrativa di settore(Pubblicato il Fri, 02 Mar 2018 12:06:00 GMT)

Precisazioni della Tep sulle scelte d'acquisto per il Rinnovo del parco autobus : scelte del genere in passato sono state fatte in altre realtà che, di conseguenza, oggi si trovano spesso agli onori della cronaca, in nome del consenso sulle spalle di una comunità che ne sta ancora ...