Resoconto Huawei P9 Lite con aggiornamento B405 sulla batteria a pochi giorni dall’uscita

(Di domenica 11 marzo 2018) Lo scorcio iniziale di marzo è stato caratterizzato dalle prima segnalazioni da parte di coloro che hanno avuto modo di provare l'a bordo del proprioP9. Sto parlando della versione single SIM con 3 GB di memoria RAM, quella che a conti fatti è maggiormente utilizzata in Italia e che di conseguenza ha attirato su di sé l’attenzione e la curiosità di coloro che ancora non hanno ricevuto la notifica per procedere al download. Il tutto, in attesa dell'uscita della B407.Come sta andando il pacchetto software dopo una settimana di utilizzo dei primi utenti che l’hanno testata? Se siete alla ricerca di una scintilla e di una svolta per quanto concerne la durata della, allora andrete incontro ad una delusione. Attraverso i variP9dotati dell’, infatti, è emerso che l’autonomia del device è restata praticamente invariata ...