REMO GIRONE Con Victoria Zinny non ho mai smesso di sorridere Domenica In

Victoria Zinny/ Chi è la moglie di REMO Girone? L'attrice oggi si svela (Domenica In) : Victoria Zinny è la moglie storica dell'attore Remo Girone e può contare su una carriera internazionale di tutto rispetto, oggi ospite a Domenica In. (Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 12:14:00 GMT)

REMO Girone/ Malato di cancro - poi la guarigione : "E da allora tutti i momenti sono belli" (Domenica In) : Remo Girone continua a far parlare di sé grazie al suo attuale ruolo nella fiction Furore - Capitolo secondo: a Domenica In per raccontare la sua vita sentimentale con la moglie. (Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 11:40:00 GMT)