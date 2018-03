Recupero derby Milan Inter | i rossoneri puntano sul 25 aprile

Serie A - Recupero derby Milan-Inter/ Si potrebbe giocare a maggio - un mese che sorride ai rossoneri : Serie A, 27^giornata, i recuperi fra il 3 e il 4 aprile, ma il derby Milan-Inter resta un problema. Molto dipenderà dal cammino di Milan e Juventus nelle coppe(Pubblicato il Tue, 06 Mar 2018 15:02:00 GMT)

Serie A - Recupero derby Milan-Inter/ Le tre date possibili - gli altri giocano il 3 e il 4 aprile : Serie A, 27^giornata, i recuperi fra il 3 e il 4 aprile, ma il derby Milan-Inter resta un problema. Molto dipenderà dal cammino di Milan e Juventus nelle coppe(Pubblicato il Tue, 06 Mar 2018 13:42:00 GMT)

Calcio - Recupero 27a giornata Serie A : si giocherà ad aprile. Resta da definire la data del Derby Milan-Inter : La 27a giornata della Serie A sarà recuperata il 3 e il 4 aprile. È questo quanto emerso dalla riunione di Lega che si è tenuta quest’oggi a Milano. A comunicarlo è stato lo stesso Giovanni Malagò, Commissario Straordinario e Presidente del CONI. Il recupero riguarderà però solo sei delle sette partite: Resta da definire, infatti, la data del Derby Milan-Inter, per il quale si attenderà di conoscere il risultato del turno in corso di ...

Recupero Serie A : quando si giocherà la 27a giornata? Il programma - le possibili date e gli scenari. C’è il derby Milan-Inter in sospeso : Il mondo del calcio italiano è ancora scosso dalla dolorosa e improvvisa scomparsa di Davide Astori. La 27a giornata di Serie A è stata comprensibilmente rinviata: solo tre le partite sono state disputate, quelle già giocate sabato, mentre quelle di domenica saranno ovviamente recuperate più avanti. Le date scelte sono quelle del 3 e 4 aprile. In quelle due giornate saranno però disputate solo sei dei sette incontri in programma, vale a ...

Serie A - Malagò : «Il Recupero della 27ª giornata sarà il 3-4 aprile - tranne il derby» : «Derby a parte, le partite della 27esima giornate verranno recuperate il 3-4 aprile». Così Giovanni Malagò, commissario della Lega Serie A, ha ufficializzato le date per il recupero delle gare che non si sono disputate in seguito alla tragica morte di Davide Astori, capitano della Fiorentina. Resta ancora in dubbio la data per il derby: «La […] L'articolo Serie A, Malagò: «Il recupero della 27ª giornata sarà il 3-4 aprile, tranne il derby» ...

Recupero Serie A : quando si giocherà la 27a giornata? Il programma - le possibili date e gli scenari. C’è il derby Milan-Inter in sospeso : Il mondo del calcio italiano è ancora scosso dalla dolorosa e improvvisa scomparsa di Davide Astori. La 27a giornata di Serie A è stata comprensibilmente rinviata: solo tre le partite sono state disputate, quelle già giocate sabato, mentre quelle di domenica saranno ovviamente recuperate più avanti. Non sarà semplice, però, inserire tutte le partite all’interno del calendario. La prima data possibile è quella di mercoledì 14 marzo, in cui ...