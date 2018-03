tuttoandroid

: Recensione Alcatel 3V: qualità/prezzo ok, scelta infelice la CPU - TuttoAndroid : Recensione Alcatel 3V: qualità/prezzo ok, scelta infelice la CPU - webaholic_eu : Recensione Alcatel 3V: qualità/prezzo ok, scelta infelice la CPU - AndroidZine : Alcatel 5, la recensione (foto e video) -

(Di domenica 11 marzo 2018)3V si presenta bene, ha un bel display e costa poco. Ma se andate di fretta non è ciò che fa per voi, tutta colpa di unadiscutibile per la CPU L'articolo3V:ok,la CPU proviene da TuttoAndroid.