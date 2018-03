Quirinale : giovani modello - domani da Mattarella ‘Alfieri Repubblica’/Adnkronos (2) : (Adnkronos) – Tra gli altri atti di coraggio premiati da Mattarella, si segnala la storia di Federica Lecca, fresca diciottenne, di San Gavino Monreale, in Sardegna, capace di reagire ad una situazione drammatica, aiutando anche la sorella a superare una condizione di grande difficoltà e ora pronta ad affrontare le sfide di una neo maggiorenne fuori famiglia. Con lei Aurora Sirigu, 17 anni, di Casaletto Lodigiano, in Lombardia, che non ha ...

Quirinale : ‘Alfieri Repubblica’ - Mattarella premia 29 giovani cittadini modello (11) : (AdnKronos) – TARGHE – AI giovani CORAGGIOSI CHE DIFENDONO LA NATURA E IL TERRITORIO – Alessia De Stefano, Davide Festugato, Dalila Manzi, Pier Francesco Masci, Chiara Mignardi, Giorgia Rizzi, Antonio Ruggiero, Matteo Sala, Matteo Zicchieri, Terracina – A partire da un percorso di Alternanza scuola-lavoro il gruppo di studenti del Liceo Leonardo da Vinci di Terracina si è fortemente impegnato nella difesa del Parco della ...

Quirinale : ‘Alfieri Repubblica’ - Mattarella premia 29 giovani cittadini modello (9) : (AdnKronos) – Sara Anna Boccuni, 26/7/2004, residente a Taranto – Si è distinta per coraggio e forza d’animo nell’affrontare difficoltà di contesto e condizioni di disagio, mostrando grandi capacità sia nelle discipline scolastiche, sia in altre attività creative e culturali. Ai risultati eccellenti ha sempre aggiunto una grande generosità, non facendo mancare l’aiuto ai suoi compagni che ne avevano bisogno e la ...

Quirinale : ‘Alfieri Repubblica’ - Mattarella premia 29 giovani cittadini modello (8) : (AdnKronos) – Lorenzo Ripani, 21/2/ 2002, residente a Ascoli Piceno – Nonostante la giovane età ha dimostrato, con il proprio personale impegno, quanto sia importante il volontariato nella vita della comunità, e come questa tragga alimento da un generoso spirito di servizio. Pur essendo vittima del sisma del 24 agosto 2016, ha contribuito ad approntare, nelle prime ore dopo il terremoto, un centro di accoglienza, senza smettere nei ...

Quirinale : ‘Alfieri Repubblica’ - Mattarella premia 29 giovani cittadini modello (7) : (AdnKronos) – Federica Lecca, 09/10/1999, residente a San Gavino Monreale (Sud Sardegna) – Ha mostrato un’incredibile capacità di reazione in una situazione drammatica, ha aiutato anche la sorella a superare una condizione di grande difficoltà e si trova ora ad affrontare le sfide di una neomaggiorenne fuori famiglia.Aurora Sirigu, 01/03/2001, residente a Casaletto Lodigiano (Lodi) – Testimone di determinazione, altruismo ...

Quirinale : ‘Alfieri Repubblica’ - Mattarella premia 29 giovani cittadini modello (4) : (AdnKronos) – Martina Zanato, 06.10.2000, residente a Padova – Impegnata nel volontariato sociale e culturale, attraverso la sua partecipazione attiva rende possibile l’accoglienza dei visitatori e la fruizione di musei e luoghi d’arte. Questa presenza, che mira a valorizzare e far conoscere i tesori della sua città, è andata sempre di pari passo con gli ottimi rendimenti scolastici e con un’azione generosa a favore ...

Quirinale : ‘Alferi Repubblica’ - Mattarella premia 29 giovani cittadini modello (3) : (AdnKronos) – Melissa Maritano, 01/06/2000, residente a Torino – Con un’opera di volontariato consapevole e responsabile, ha promosso la conoscenza dei rischi derivanti da calamità e disastri naturali, riuscendo a raggiungere con questa campagna di prevenzione centinaia di cittadini del suo territorio. Partecipa alla progettazione e alla realizzazione di iniziative finalizzate all’inclusione, all’assistenza e alla ...

Quirinale : ‘Alferi Repubblica’ - Mattarella premia 29 giovani cittadini modello (2) : (AdnKronos) – Ecco l’elenco e le motivazioni dei nuovi insigniti dal Capo dello Stato. AMBIENTE – TUTELA E PROMOZIONE DEL TERRITORIO – Giovanni Atzeni, 23/3/2000, residente a Sassari – è animatore, in Sardegna, del Plant for the Planet, associazione ambientalista a cui partecipano bambini e ragazzi di ogni parte del mondo. Iniziando all’età di 11 anni, è arrivato a piantare da solo oltre 400 alberi, trovando ...

Quirinale : ‘Alferi Repubblica’ - Mattarella premia 29 giovani cittadini modello : Roma, 22 feb. (AdnKronos) – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha conferito 29 Attestati d’onore di ‘Alfiere della Repubblica” a ragazze e ragazzi che si sono distinti nella partecipazione, nella promozione del bene comune, nella solidarietà, nel volontariato e per singoli atti di coraggio. Sono giovani, nati tra il 1999 e il 2007, che -spiega una nota del Quirinale- rappresentano modelli positivi di ...

