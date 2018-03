Putin | Non ridarò mai la Crimea all' Ucraina

Siria - Putin : 'Non tollereremo per sempre bombe da Ghouta' : La Russia "non ha intenzione di tollerare all'infinito" i bombardamenti dei miliziani da Ghouta est, in Siria. Lo ha dichiarato il presidente russo Vladimir Putin in una conferenza stampa a Mosca, al ...

Putin : Nord Stream 2 è progetto commerciale - politica non c'entra : Mosca, 28 feb. , askanews, 'Il Nord Stream 2 è un progetto puramente commerciale, non c'è politica in esso'. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin incontrando il cancelliere austriaco Sebastian Kurtz, che ha a sua volta garantito appoggio al progetto di gasdotto.

"Putin Non può candidarsi". Ma la Commissione Elettorale smentisce la Sobchak : 'Vladimir Putin non può ricandidarsi'. Lo ha dichiarato Kseniya Sobchak , figlia di Anatoly Sobchak - ex sindaco di San Pietroburgo e amico di Putin -, durante un suo intervento nella città di Kursk . ...

Putin Non può candidarsi. Ma la Commissione Elettorale smentisce la Sobchak : "Vladimir Putin non può ricandidarsi". Lo ha dichiarato Kseniya Sobchak, figlia di Anatoly Sobchak - ex sindaco di San Pietroburgo e amico di Putin -, durante un suo intervento nella città di Kursk.La conduttrice televisiva russa, nonché candidata alle elezioni presidenziali del 18 marzo prossimo, avrebbe compilato un esposto presso la Corte Suprema della Federazione Russa, nel quale chiede di esaminare la regolarità della ...

Siria - continuano bombardamenti nel Ghouta nonostante la tregua approvata dall’Onu. Merkel e Macron incontrano Putin : Gli attacchi del regime Siriano continuano nella zona orientale di Ghouta, roccaforte dei ribelli, nonostante la tregua approvata dal Consiglio di sicurezza dell’Onu. La denuncia arriva dall’Osservatorio Siriano per i diritti umani, secondo cui “i bombardamenti sono ripresi e Chifouniya, alla periferia di Douma, è stata bombardata due volte senza causare però vittime”. Sabato infatti a New York si è negoziato per il voto di una ...

Elezioni : Renzi - Di Maio e Salvini non con me in Tv e poi da Trump e Putin? : Roma, 17 feb. (AdnKronos) – “Mi colpiscono Di Maio e Salvini che avevano garantito la disponibilità” ad un confronto televisivo, “poi alla prova dei fatti hanno avuto paura. Mi domando: se tu vuoi fare il presidente del Consiglio, il premier, parlare con Trump, parlare con Putin, puoi avere paura di un confronto televisivo con un avversario?” Lo dice Matteo Renzi intervistato dal Tg5. “Penso che la Lega e i ...

Agente sportivo : Putin consiglia atleti non partecipare Olimpiadi : Mosca, 23 gen. (askanews) Un assistente di Vladimir Putin alle riunioni con i capi degli sport invernali avrebbe 'in forma morbida' raccomandato di rifiutarsi di partecipare ai Giochi olimpici di Pyeongchang. Il tutto dopo che divampano le polemiche per gli sportivi russi non invitati ai ...

'Io - nello studio legale del Russiagate ma non sono mai stata la spia di Putin' : parla la donna casertana interrogata dall'Fbi : Anche io sono interessata che venga fatta luce su questa vicenda: c'è in ballo la più grande democrazia del mondo'. CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli selezionati dal ...

«Io - nello studio legale del Russiagate ma non sono mai stata la spia di Putin» : parla la donna casertana interrogata dall'Fbi : «Non sono una spia al soldo di intelligence straniere e con l?Fbi ho chiarito tutto». Simona Mangiante, casertana che compirà 34 anni tra pochi giorni, è finita...

Navalny : ‘Irritanti legami Putin-Lega-M5s Italia non sia amica di oligarchi corrotti’ : Alexei Navalny punta il dito contro Lega e M5s: “Sono irrazionali e abbastanza irritanti i legami fra il regime di Putin e l’establishment Italiano – ha detto in un’intervista all’Ansa il blogger, oppositore del presidente russo Vladimir Putin – quelli con i partiti di estrema destra sono incomprensibili, come nel caso della Lega, che ama molto Putin e Putin ama molto loro. Ma le loro ideologie sono opposte. Mi ...

TERZA GUERRA MONDIALE/ Putin sibillino : "so chi ha colpito le basi russe in Siria e non è la Turchia" : TERZA GUERRA MONDIALE: Vladimir Putin si è detto certo che a colpire le basi russe in Siria una settimana fa non sia stata la Turchia ma qualcuno che vuole rompere quell'asse. Trump avvisato(Pubblicato il Sun, 14 Jan 2018 01:50:00 GMT)

Al Bano non scende in campo in politica : 'Il mio modello è il pugno di ferro di Putin' : ... al cantante di Cellino è stato chiesto se un possibile nuovo lavoro potesse essere quello politico L'amore per il suo paese lo ha trasmesso anche nelle sue canzoni, portate in giro per il mondo ...

Al Bano : “No alla politica. Putin è un grande : lo sostengo da tempi non sospetti” : Mai in politca, mai una candidatura accettata ma un faro politico sì. Al Bano, che appenderà il microfono al chiodo dal 1 gennaio, in una intervista al Corriere della Sera ribadisce la sua ammirazione per Vladimir Putin: “Lo sostengo da tempi non sospetti. È un grande. Ha un senso religioso della vita. Ha il pugno di ferro e non ci vedo nulla di male. Ormai lo usano molti, a partire da Trump ma anche da noi. Capisco che nei casi di mors ...

La Corte Suprema russa respinge l'appello di Navalny - non potrà correre contro Putin : Navalny ha sempre denunciato la condanna come politica e ha annunciato un ricorso alla Corte europea per i diritti umani, oltre a proseguire la battaglia legale in Russi attraverso gli altri gradi di ...