PUBG come Fortnite | le novità per il 2018 emulano il gioco di Epic Games?

Da PUBG a Fornite Battle Royale : come nascono i nuovi generi - articolo : Quando Epic ha aggiunto la modalità Battle Royale a Fornite lo scorso settembre, il publisher di PlayerUnknown's Battle grounds, Bluehole, non l'ha presa bene. "Siamo preoccupati che Fornite possa replicare l'esperienza per cui PUBG si è fatto conoscere”, ha detto Chang Han Kim, allora executive producer e ora amministratore delegato di PUBG Corporation, che a oggi gestisce il fortunato sparatutto. Il comunicato stampa ha elencato le ...

Battlefield diventerà come Fortnite e PUBG? Cosa potrebbe accadere : EA ha da poco tenuto la sua conferenza finanziaria e molti argomenti sono stati sollevati come parte della discussione. Tra questi c'è stato qualCosa di interessante. È arrivato all'attenzione che nulla sfugge all'occhio di Electronic Arts e questa volta ha mostrato il suo interesse per giochi come PUBG e Fortnite: si potrebbe usare lo stesso sistema in Battlefield. Durante la conferenza finanziaria è stato sollevato anche il tema degli ...