Prorogata allerta piogge in Liguria

Liguria - Prorogata l’allerta : è “gialla” dalle 20 di sabato alle 20 di domenica : L’Arpal ha prolungato l’allarme livello più basso per temporali dalle 20 del 10 marzo alle 20 di domenica 11 |

Gelo in Liguria - l’allerta è Prorogata : Nella notte ha nevicato, ma non in modo abbondante, grazie al forte vento (100 km/h) che ha sottratto umidità. Chiuse alcune strade provinciali a Genova

Allerta Meteo Campania : maltempo e gelate - criticità Prorogata fino a mercoledì : La Protezione civile della Regione Campania ha prorogato l’Allerta Meteo attualmente in vigore di ulteriori 48 ore e cioè fino alle 23.59 di mercoledì prossimo. Le precipitazioni nevose che attualmente stanno interessando il territorio, a partire dalla serata, lasceranno il posto a gelate persistenti anche in pianura. Le temperature saranno, infatti, in ulteriore diminuzione. Resta attivo, naturalmente, il presidio in h24 della Sala ...

Liguria - Prorogata l’allerta neve nell’entroterra. A Genova caloriferi accesi per 18 ore : Allarme di colore giallo da Levante a Ponente, con particolare “attenzione” per le località dell’entroterra

Maltempo Liguria : Prorogata l’allerta meteo gialla fino a domani : Sono state aggiornate le previsioni sulla Liguria colpita in queste ore da una nuova ondata di Maltempo. Precipitazioni meno intense del previsto a Ponente ma la Protezione civile regionale ha prorogato l’allerta meteo per piogge diffuse e temporali diramata da Arpal sulla base degli ultimi aggiornamenti meteo previsionali, abbassandola ad un livello giallo protratto fino alla giornata di domani su tutto il territorio ligure. Mentre resta ...

Allerta meteo Campania : criticità Prorogata fino a domani sera : La Protezione Civile della Regione Campania ha prorogato l’Allerta meteo con criticita’ idrogeologica di colore Giallo fino alle 20 di domani sera estendendola a tutto il territorio regionale. La perturbazione, che al momento interessa alcune aree della Campania, a partire dalle 20 interessera’ anche le altre zone. Si prevedono, fino a domani sera, precipitazioni diffuse, anche a locale carattere di rovescio o temporale, ...