Prima intervista di Vasco Rossi sul tour 2018 e la scaletta di VascoNonStop Live con

Storie maledette in Prima serata - Franca Leosini torna con il delitto di Avetrana e intervista Sabrina Misseri e Cosima Serrano : I suoi fan, i leosiners, sono in fibrillazione da giorni. Franca Leosini, torna in prima serata su Rai 3 con Storie maledette, con il programma ideato, scritto e condotto da lei. La puntanta, incentrata sul delitto di Avetrana, andrà in onda da domenica 11 marzo alle 21:20 su Rai3, con la regia di Fabio Vannini. La sedicesima edizione – in totale tre prime serate straordinarie – si apre con una esclusiva: le interviste a Sabrina ...

Intervista a Berlusconi : «Investimenti al Sud per 500mila posti» AntePrima sul Messaggero Digital : Lei si definisce usato sicuro, presidente Berlusconi. Ma perché gli italiani dovrebbero puntare su un leader e un partito che hanno già governato a lungo? «In...

Federica Panicucci "tradita" a Mattino 5/ L'easter egg che non si aspettava Prima dell'intervista a Silvio... : Federica Panicucci "tradita" a Mattino 5 con un servizio su Silvio Berlusconi in cui compare anche Barbara D'Urso. L'easter egg che non si aspettava prima dell'intervista, cosa succederà?(Pubblicato il Fri, 02 Mar 2018 10:28:00 GMT)

NBA - intervista esclusiva a Mike D'Antoni : 'Harden e Paul fanno cose mai viste Prima' : Noi siamo sicuri di avere due dei migliori giocatori del mondo, loro ne hanno almeno due o tre; noi abbiamo una panchina più lunga, anche se vedremo come andranno le cose nei playoff con le panchine ...

”Me lo ha detto Prima di andare all’Isola”. L’ex ‘affonda’ Paola Di Benedetto. Dettagli ‘scottanti’ e tanto altro nell’intervista-valanga al calciatore Matteo Gentili : “Potrei anche perdonarla, perché è una persona cui voglio bene. Ma, dopo tutto quello che ho visto, ho troppo rispetto e stima verso me stesso per riprenderla al mio fianco”. A parlare il calciatore Matteo Gentili, ex della naufraga Paola di Benedetto. La concorrente, che fino a qualche settimana fa mostrava grande interesse nei confronti di Francesco Monte, è stata accusata dal suo ex di aver mentito spudoratamente. I due, ...

FILIPPO MAGNINI - D'URSO-INTERVISTA/ "Nessuno sapeva del mio ritiro. Ci ho pensato la sera Prima della gara" : FILIPPO MAGNINI in studio da Barbara d'Urso per una intervista: “Ho vissuto di sport tutta la vita”, ha confessato di recente e su Federica Pellegrini dice che... (Domenica Live)(Pubblicato il Sun, 25 Feb 2018 16:40:00 GMT)

GIANLUIGI BUFFON/ Ritiro - Ilaria D'Amico e Alena Seredova : la registrazione Prima del Tottenham (L'Intervista) : GIANLUIGI BUFFON sarà ospite di Maurizio Costanzo nella nuova puntata de L'Intervista di questa sera (ore 23.30, Canale 5) per parlare del suo futuro calcistico ma non solo...(Pubblicato il Thu, 15 Feb 2018 23:13:00 GMT)

Isola - la Prima intervista di Monte : "Vittima di un'ingiustizia" : Francesco Monte non sarà presente in studio nella prossima puntata dell' Isola dei Famosi: 'Ho deciso di evitare tutte quelle trasmissioni che prevedono la presenza contemporanea mia e della persona ...

Isola - la Prima intervista di Monte : Vittima di un'ingiustizia : Francesco Monte non sarà presente in studio nella prossima puntata dell'Isola dei Famosi: "Ho deciso di evitare tutte quelle trasmissioni che prevedono la presenza contemporanea mia e della persona che mi ha accusato".Lo ha scritto a chiare lettere sul suo profilo Instagram. Ma se da una parte l'ex di Uomini e Donne non vuole un massacro mediatico, dall'altra, domani pomeriggio, racconterà, per la prima volta, la ...

“Non ce la faccio”. Passano le immagini e Pippo Baudo scoppia in lacrime. Succede tutto durante l’intervista di Maurizio Costanzo che Prima incalza il conduttore poi - insieme a lui - si lascia andare : “Era il 1958 quando mio padre comprò la televisione” ricorda Baudo. “Avevo 22 anni. Quell’anno Sanremo lo vinse Domenico Modugno con Volare. Mi colpì molto e pensai: ‘Devo per forza riuscire ad entrare in quella scatoletta”. Inizia così l’intervista di Maurizio Costanzo, andata in onda ieri su Rete 4 , a Pippo Baaudo. Momenti di grande commozione quando Costanzo ha mostrato all’amico le immagini ...

Luca Onestini e Ivana Mrazova sono fidanzati/ Prima intervista di coppia in tv a Verissimo : Luca Onestini e Ivana Mrazova sono fidanzati: è il momento della presentazione ufficiale in famiglia. Il racconto dell'incontro con i rispettivi genitori(Pubblicato il Thu, 18 Jan 2018 15:51:00 GMT)

90 special / Prima puntata : l'intervista a Rocco Siffredi (Diretta 17 Gennaio 2018) : 90 special, che ne sanno i 2000 debutta su Italia 1, alle 21.10, oggi mercoledì 17 Gennaio: Nicola Savino, affiancato da Ivana Mrazova e Katia Follesa riporta in tv gli anni '90.(Pubblicato il Thu, 18 Jan 2018 00:30:00 GMT)

'Fontivegge - Il Progetto'. Intervista all' Ass. Fioroni (Prima Parte) : ... si tratterebbe di una vasta operazione di bonifica e ridesti nazione d'uso che, tra demolizioni, costruzioni ex-novo e nuove strutture integrate, promette di porre Perugia al centro del mondo dell'...