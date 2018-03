Pregi e difetti per Asus ZenFone 3 ad un mese dall’aggiornamento Oreo

optimaitalia

(Di domenica 11 marzo 2018) A circa undal rilascio dell'aggiornamento del sistema operativo Androidper3 è tempo di bilanci, in modo tale da capire quali siano i punti di forza e di debolezza per un device estremamente popolare in Italia e che in seguito a questo step ha fatto molto discutere. Proprio in settimana abbiamo messo in evidenza su queste pagine nuove segnalazioni di bug sulla carta secondari per il device, ma oggi intendo condividere con voi un bilancio per orientarci al meglio sull'argomento.Dando uno sguardo al nostro gruppo Facebook dedicato al prodotto, si fa davvero fatica ad individuareassociati all'3 dopo l'uscita dell'aggiornamento. Di sicuro è possibile affermare che le prestazioni generali abbiano fatto un passo in avanti a mio modo di vedere sottovalutato dal pubblico. Android 8.0, infatti, porta con sé una serie di ottimizzazioni che si ...