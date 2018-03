: Inter-Napoli, ecco le ufficiali Spalletti sceglie Rafinha dal 1' Sarri con i 'titolarissimi' - scommesse_it : Inter-Napoli, ecco le ufficiali Spalletti sceglie Rafinha dal 1' Sarri con i 'titolarissimi' - tabellamercatob : Finale 2° posticipo 9^ ritorno #SerieB #EMPENT 2-1, Caputo, Donnarumma e De Luca Toscani di nuovo in vetta alla cla… - thexeon : Centimetri e scia Mertens SuperHanda, panca Sarri Sei fattori di Inter-Napoli -

Il primo gol in campionato di André Silva arriva al 94' e consegna alil successo sul. Partita a scacchi sul terreno di Marassi reso pesante dalla pioggia incessante. Eccellente parata Di Perin su girata ravvicinata di Kalinic, dall'altra parte Pandev è in ritardo di un soffio sul cross di Laxalt. A cavallo della pausa il Var 'annulla' un gol per parte per fuorigioco. Clamoroso gol mancato di testa da Zukanovic a due passi dalla porta (intelligente assist di Rigoni). Al 94', la testa di A.Silva decide.(Di domenica 11 marzo 2018)