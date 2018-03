Pioli | ' Astori | non sarà più come prima'

Astori - Pioli : 'Davide lascia un'eredità importante' : 'Davide ha trasmesso dei valori -ha aggiunto Pioli ai microfoni di Sky Sport-. È una persona che chi ha avuto la fortuna di conoscere non poteva che apprezzare. Davide metteva il massimo nella sua ...

Pioli piange per Astori : 'Me lo sono goduto troppo poco' : In un mondo spesso descritto diversamente, ci sono principi e valori. Toccherà a noi seguire l'esempio di Davide. La nostra proprietà - ha aggiunto l'allenatore viola - ancora una volta si è ...

Astori - il commosso ricordo dell'allenatore Pioli : "Me lo sono goduto troppo poco" : Poche parole solo per ricordare Davide Astori. "Oggi preferisco parlare io, perché ho qualcosa da dire, evitando le domande" dice l'allenatore delle Fiorentina Stefano Pioli, alla vigilia...

