Pioggia a Genova | frane e smottamenti nella tarda mattinata

Maltempo - A12 bloccata per ore. Code sull'Aurelia. Stop treni Genova. Riaperte autostrade chiuse per Pioggia gelata : Il fenomeno delle piogge gelate, che rendono immediatamente le superfici su cui cadono delle lastre di ghiaccio, sta interessando vari tratti autostradali, alcuni chiusi al traffico per diverse ore, ...

Per la Pioggia gelata chiusi tratti autostrade in Emilia Romagna. Stop treni zona Genova e Parma.La Spezia : Sono stati chiusi al traffico questa mattina alcuni tratti delle autostrade in Emilia Romagna, a causa del fenomeno della pioggia gelata. Le chiusure riguardano le autostrade A1, A13, A14 ed il raccordo A1-A14 Bologna-Casalecchio, in entrambe le direzioni di marcia.autostrade per l'Italia spiega che dalla serata di ieri l'Emilia Romagna è interessata dal fenomeno meteorologico della pioggia gelata a causa del quale si sono rese necessarie ...