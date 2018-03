Piogge | allerta arancione sul Levante fino alle 18 di domani

Piogge e mare mosso - è ancora allerta meteo : Nuova allerta meteo che segue quella già attiva per la giornata di domenica 11 per Piogge a cui si aggiunge anche quella per lo stato del mare. Dalla mezzanotte di oggi infatti fino alla mezzanotte di ...

Maltempo - Piogge e temporali Nord : allerta in Liguria. Sole al Sud : Maltempo, piogge e temporali Nord: allerta in Liguria. Sole al Sud Una nuova perturbazione ha colpito le regioni settentrionali: forti rovesci in particolare sul versante ligure, Prealpi, Friuli Venezia Giulia e sull’alta Toscana. In meridione, invece, temperature primaverili grazie al vento di scirocco. LE ...

Maltempo - allerta Piogge e temporali in tutto il Centro-Nord ma al Sud temperature fino a 25 gradi : piogge intense oggi al Centro Nord, con forti rovesci e temporali e possibili accumuli di pioggia intorno a 50-100 litri al metro quadrato nell'arco di 24 ore: lo indicano del previsioni dei ...

Allerta Meteo Liguria : prorogato l’avviso di criticità per Piogge diffuse e temporali : La protezione civile della Liguria ha prorogato l’Allerta Meteo per piogge diffuse e temporali: l’avviso è esteso alle 14 di domani nell’Imperiese e nell’entroterra del genovese. criticità arancione prorogata alle 18 di oggi lungo la costa da Spotorno a Camogli incluso l’entroterra, poi Allerta gialla fino alle 14 di domani. Nella zona della costa da Portofino fino alla Toscana, compreso l’entroterra, ...

Ciao primo sole - tornano i temporali : in Campania nuova allerta Piogge : nuova allerta meteo per domani in molte zone della Campania per l'intensità di rovesci e temporali che potranno essere anche repentini ma forti: nell'avviso del centro funzionale sono infatti ...

Piogge - prolungata l’allerta arancione : - Frana tra Pontedecimo e San Cipriano: chiusa una strada. Allerta arancione prolungata fino alle 18 su Genova e Savona. arancione anche per Tigullio e Spezzino, con termine alle 20 |

Piogge e temporali - è allerta arancione : Innalzato il livello di allarme per il maltempo. Arpal: «Perturbazione intensa ma il passaggio sarà veloce». Per il capoluogo e parte del Savonese l’allerta arancione è scattato alle 6, con termine alle 16. arancione anche per Tigullio e Spezzino, con termine alle 20

Maltempo da incubo - da domani forti Piogge : "Non sottovalutate l'allerta" : Su leggo.it gli ultimi aggiornamenti meteo. La tregua di questi giorni dal Maltempo sembra proprio essere finita. È infatti in arrivo su parte dell'Italia una perturbazione che...

Allerta meteo per Piogge - Brescello apre il Coc : A fare paura le piogge e lo scioglimento della neve in montagna. Occhi puntati sugli argini dell'Enza a Lentigione