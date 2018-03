Pescara | la madre di Alessandro Neri sentita da inquirenti per tre ore

Pescara - 29enne ucciso. La madre su Facebook : “Maledetto killer guardati le spalle - comincia la caccia” : Prima gli appelli per avere informazioni, poi la rabbia. Laura Lamaletto, la madre di Alessandro Neri ucciso a Pescara, chiede agli amici di non essere tristi ma di aiutarla a trovare il suo assassino. Un uomo o una donna cui la signora dà il tu e minaccia: “Maledetto killer guardati le spalle comincia la caccia” e anche “Maledetto assassino di Ale. Non c’è posto dove tu possa nasconderti“. Il giovane, 29 anni, è ...