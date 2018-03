Pescara | ' Alessandro picchiato prima di essere ucciso'

Pescara - è stata un'esecuzione. "Alessandro picchiato prima di essere ucciso" : Pescara - Per ricostruire i tasselli di un puzzle che lentamente sta prendendo forma sull'omicidio di Alessandro Neri, i carabinieri del Comando provinciale di Pescara hanno voluto sentire...

Pescara : Alessandro ucciso 2 giorni prima del ritrovamento : E' quanto emerge da un primo esame del corpo del ragazzo. L'autopsia è in corso oggi. L'esito potrebbe aiutare gli inquirenti nelle indagini. Appello della madre: 'Aiutatemi a trovare il killer' -

Chi ha ucciso Alessandro Neri? Cosa sappiamo del giallo di Pescara : Seduto, con le gambe in acqua e il busto adagiato sulla sponda del torrente, vestito e con il cappuccio della felpa sulla testa. È questa la scena che si sono trovati davanti ieri pomeriggio i primi ad intervenire a Fosso Vallelunga, periferia di Pescara , il luogo dove è stato trovato il corpo senza vita di Alessandro Neri, il 29enne scomparso lunedì scorso da casa. Da una prima ispezione sul corpo, è emerso ...

Chi ha ucciso Alessandro Neri? Cosa sappiamo del giallo di Pescara : Seduto, con le gambe in acqua e il busto adagiato sulla sponda del torrente, vestito e con il cappuccio della felpa sulla testa. È questa la scena che si sono trovati davanti ieri pomeriggio i primi ...

Chi ha ucciso Alessandro Neri? Cosa sappiamo del giallo di Pescara : Seduto, con le gambe in acqua e il busto adagiato sulla sponda del torrente, vestito e con il cappuccio della felpa sulla testa. È questa la scena che si sono trovati davanti ieri pomeriggio i primi ad intervenire a Fosso Vallelunga, periferia di Pescara , il luogo dove è stato trovato il corpo senza vita di Alessandro Neri, il 29enne scomparso lunedì scorso da casa. Da una prima ispezione sul corpo, è emerso ...

Alessandro Neri - omicidio Pescara/ Trovato seduto con un cappuccio in testa : dubbi sulla reazione della madre : Alessandro Neri, omicidio Pescara: giallo sull'uccisione del 29enne riTrovato con le gambe in acqua, seduto e con un cappuccio in testa. Un colpo di pistola al torace.(Pubblicato il Fri, 09 Mar 2018 19:09:00 GMT)