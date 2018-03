Personale Ata | in arrivo scelta sedi e graduatorie 24 mesi | posti disponibili

Ata - possibili aumenti di Personale in alcune scuole : ecco perché Video : Per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle scuole ci sarebbero nuove possibili opportunita'. Infatti, oltre alle probabili 10.000 assunzioni di cui abbiamo parlato nei giorni scorsi [Video], a partire dall'anno 2018/2019, potrebbe incrementare il numero di alcune figure #ATA in determinati istituti scolastici. Questo perché si sono rimessi in discussione alcuni punti gia' trattati ma non passati riguardanti la legge di bilancio ...

Ata - possibili aumenti di Personale in alcune scuole : ecco perché : Per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle scuole ci sarebbero nuove possibili opportunità. Infatti, oltre alle probabili 10.000 assunzioni di cui abbiamo parlato nei giorni scorsi, a partire dall'anno 2018/2019, potrebbe incrementare il numero di alcune figure Ata in determinati istituti scolastici. Questo perché si sono rimessi in discussione alcuni punti già trattati ma non passati riguardanti la legge di bilancio (numero 205 ...

Personale Ata III fascia : quando saranno visibili i punteggi? : La domanda per la scelta delle scuole (Modello D3) per il Personale ATA è già pronta? Si visualizzano già i punteggi? Son queste le domande di chi in queste ore sta accedendo ad Istanze online, nel tentaivo di avere nuove informazioni. Nella giornata di Ieri, il Miur ha pubblicato una nota circa il Modello D3, […] L'articolo Personale ATA III fascia: quando saranno visibili i punteggi? proviene da Scuolainforma.

Modello D3 Personale Ata scuola : nota Miur con ultime notizie : Il Miur ha pubblicato ieri 6 marzo 2018 la nota 11970 relativa alla disponibilità del Modello D3 per la scelta delle scuole del personale ATA di terza fascia. I candidati potranno compilare l’allegato D3 tramite la funzione di istanze online a partire dal 14 marzo fino alle ore 12:00 del 13 aprile 2018. Ricordiamo che è […] L'articolo Modello D3 personale ATA scuola: nota Miur con ultime notizie proviene da scuolainforma.

Personale Ata : in arrivo scelta sedi e graduatorie 24 mesi - posti disponibili : A distanza di quattro mesi dalla scadenza del bando di terza fascia Ata 2017, finalmente le scuole sono prossime alla pubblicazione delle graduatorie ed il Miur ha programmato i prossimi adempimenti amministrativi, che interesseranno la terza fascia Ata, con l'inserimento del modello D3 ed il bando di concorso per i 24 mesi. Problematiche connesse e riduzioni posti destinati al Personale Ata in attesa da anni di stabilizzazione. Bando Ata e ...

Domande di mobilità 2018/2019 - Personale Ata : ecco le date e le novità : Saranno oltre 100 mila, tra personale docente e Ata delle scuole, le Domande di mobilità per l'anno scolastico 2018/2019. Si preannunciano dunque cifre alte: vediamo allora quali novità sono previste per quest'anno e le date in cui il personale amministrativo, tecnico e ausiliario potrà presentare domanda di trasferimento, valide a decorrere da settembre 2018. mobilità Ata 2018/2019: data e dettagli Il prossimo mercoledì, 7 marzo, è previsto un ...

Personale Ata - richiesta da parte della Uil : potenziamento organico : In questo articolo vi parleremo di un recente comunicato Uil con argomento principale il Personale ATA. Secondo il sindacato servirebbe un potenziamento nei confronti dell’organico, a dichiararlo è il segretario generale della Uil Scuola Puglia, Giovanni Verga. Quest’ultimo lamenta inoltre un grave fenomeno presente nella regione: un alto grado di dispersione scolastica. In verità sono […] L'articolo Personale ATA, richiesta da ...

Personale Ata - pronto il piano per assunzioni in ruolo : scadenze e procedura : Periodo di bandi e concorsi per il Personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle scuole, nonché di importanti comunicazioni da parte del Miur anche in merito alle domande di terza fascia. L'ultima notizia riguarda il piano di assunzioni in ruolo previste a partire da settembre 2018. Il 28 febbraio è infatti uscito il bando relativo alle immissioni di Personale Ata. Vediamo di seguito cosa prevede tale bando, le scadenze e i requisiti ...

Personale Ata - monetizzazione sulle ferie : quando è possibile? : In questo articolo vi proponiamo alcune utili informazioni riguardanti un importante diritto dei collaboratori del Personale ATA, ovvero la monetizzazione sulle ferie. Ci sono alcune precisazioni da fare circa questo argomento, alquanto spinoso. Qui di seguito tenteremo di dare le opportune precisazioni e chiarimenti. Sempre in questa news, daremo anche alcuni aggiornamenti circa la scelta […] L'articolo Personale ATA, monetizzazione sulle ...

Personale Ata - III fascia 2018/21 : scelta istituti scolastici dal 14 marzo : Inizia il conto alla rovescia per tutto il Personale ATA (collaboratore scolastico, assistenti tecnici e amministratici, ecc.) che resta in attesa di compilare il modello D3 per la scelta delle scuole, dopo lo slittamento sulla validità delle graduatorie che saranno utilizzate per il triennio 2018/2020. Operazione preliminare è la compilazione dell’istanza. Infatti solo dopo aver completato e inoltrato correttamente la domanda di ...

Personale Ata : piano annuale delle attività ed obblighi delle scuole : Nuove informazioni riguardanti il Personale ATA. Oggi ci occuperemo degli obblighi delle scuole riguardanti il piano annuale delle attività. Sono molte le domande circa l’obbligazione della pubblicazione online del ‘piano annuale delle attività del Personale ATA’. Come ricorda Orizzonte Scuola in un suo recente articolo, è d’uopo vi sia la trasparenza della Pubblica amministrazione, consistente […] L'articolo ...

Personale Ata : più possibilità per migliaia di posti vacanti - perché e cosa fare : Altrove si è detto dei tanti posti Ata che si andranno a liberare a causa delle 7.936 domande di pensionamento pervenute nelle segreterie (numeri ancora non definitivi, ma alquanto indicativi che il Miur ha reso disponibili), a cui si aggiungeranno quelle derivanti dall'Ape social, con un cospicuo aumento rispetto a quelle dello scorso anno. Questo significa chiaramente che ci sarà, nelle scuole italiane, un turn over di Personale ...