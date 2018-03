Perché ogni volta che torna l' ora legale c' è qualcuno che protesta 

Amici 2018 - daytime 5 marzo. Valentina si commuove parlando di Alessandra Celentano : «Mi viene da piangere Perché capisci che ogni tanto sbagli» : Valentina - Amici 2018 Lo speciale di sabato di Amici 2018, come ogni settimana, ha lasciato degli strascichi nella scuola, a cominciare dalla querelle tra Valentina e Alessandra Celentano, dopo il rifiuto della ragazza di farsi interrogare. I professori di canto, intanto, comunicano all’aspirante allievo Thomas la decisione presa su un suo eventuale ingresso. Amici 2018, Valentina si ricrede su Alessandra Celentano Dopo la diretta, in ...

“Un bruciore insopportabile’’. La tua vagina “va a fuoco” e ormai odi il sesso. Credi che sia una cosa mentale (e passeggera) ma non è così. Solo che ti vergogni a parlarne Perché ti senti “diversa”. Non ci scherzare : 15 donne su 100 hanno questo problema serio e fare qualcosa subito è indispensabile : Si chiama vulvodinia ed è un problema serio. Di che si tratta? Del dolore che provano moltissime donne quando fanno sesso. Se anche voi capita o è capitato, sappiate che non siete Solo: soffrono di vulvodinia 15 donne su 100. Risultato: le donne in questione, per non soffrire, evitano di avere rapporti sessuali. Ma è sbagliato. Il problema va affrontato e curato senza vergogna. Approfondiamo. Come si manifesta la vulvodinia. Inizia con un ...

Insigne : "il Torino mi scartò Perché troppo basso. Pregavo ogni giorno di crescere - volevo smettere. Poi mio papà mi disse una cosa…" : Non praticavo altri sport. Non pensavo a nient'altro al di fuori dal calcio. Ma mentre crescevo e facevo i provini con le giovanili di diverse squadre " Inter, Torino, anche il Napoli " gli ...

Kate Middleton non toglie mai il cappotto - anche al chiuso : ecco Perché. Ci avrete fatto caso - nelle foto ufficiali. Ogni giorno una scoperta sulla duchessina : c’è un motivo per cui non se ne separa in pubblico : È anche grazie a Kate Middleton, amatissima consorte di William d’Inghilterra, che di giorno in giorno scopriamo alcune regole a noi sconosciute. Regole del protocollo reale, è chiaro. La duchessina è praticamente una sorvegliata speciale. Non c’è giorno in cui i tabloid inglesi non parlino di lei. Dei suoi look, delle sue abitudini, dei suoi gesti, delle sue apparizioni pubbliche e, negli ultimi mesi, della sua terza ...

“Juventus al top perchè è l’unica squadra che investe sui giovani - i risultati si vedono” : la bufala di mercato che ci propinano ad ogni sessione : La Juventus ed i suoi proficui investimenti sui giovani del vivaio, una cantilena che risuona spesso durante le sessioni di calciomercato, ma che in realtà non è propriamente vera. Anche durante questo gennaio con pochi acuti, è stato fatto un plauso alla Juventus che invece di soffermarsi sull’acquisto di qualche calciatore per la prima squadra ha pensato bene di trattare giovani come il ‘cagliaritano’ Han, Leandro Fernandes ...

Razzi : “Non ricandidato Perché ignorante? Di Maio si vergogni” : Razzi: “Non ricandidato perché ignorante? Di Maio si vergogni” Il senatore abruzzese non ha digerito il mancato inserimento del suo nome nelle liste elettorali e spara a zero contro il M5s Continua a leggere L'articolo Razzi: “Non ricandidato perché ignorante? Di Maio si vergogni” sembra essere il primo su NewsGo.

Made in Italy - Ligabue : 'Perché ogni anno l'Inter dopo Natale si spegne?' : ROMA - ' ogni anno vivo sempre la stessa stagione, è una cosa con la quale faccio fatica a convivere '. Parola di Luciano Ligabue , il rocker di Correggio che mette di nuovo da parte la chitarra per ...

Australian Open 2018 – Fabio Fognini : “Questa vittoria vale doppio Perché ho sempre fatta fatica in questo torneo” : Entusiasmo e soddisfazione per Fabio Fognini dopo la vittoria in cinque set nel terzo turno degli Australian Open 2018 contro il francese Julien Benneteau. L’azzurro è riuscito a piegare il transalpino al termine di una partita molto lottata in cui il talento del ligure è venuto fuori al cospetto di un avversario molto coriaceo. Ed ora, agli ottavi di finale, si attende il nome del prossimo avversario dalla sfida tra l’argentino Juan ...

Don Matteo stravince ancora - ecco Perché la fiction con Terence Hill conquista il pubblico (ogni volta) : Eternamente affidabile. Don Matteo stravince ancora. Undicesima stagione ed è subito record su Rai1. 9.677.000 spettatori pari al 33.87% di share per il primo episodio – L’errore più bello – e 8.657.000 di spettatori con 37.44% di share per il secondo – Scene da un matrimonio. Impossibile resistere al prete che risolve i casi di detection prima dei carabinieri (e che con i carabinieri confligge raramente). Tanto che un blockbuster come San ...

Ogni mese un italiano si uccide a Londra/ L'allarme della Cei : Perché nessuno ne parla? : Secondo quanto denuncia la Cei, un italiano al mese immigrato a Londra si suicida, allarme che mette in ombra la tanto decantata fuga dei cervelli, ecco di cosa si tratta(Pubblicato il Wed, 10 Jan 2018 13:40:00 GMT)

Sacchetti bio - Perché pesare ogni singolo articolo senza imbustarlo è una sciocchezza (e costa di più) : Molto probabilmente tra una manciata di giorni nessuno ci farà più caso e nessuno - tra quelli che oggi condividono con fierezza su Facebook e su Twitter un'arancia o una banana non imbustata - sfogherà più la propria...

Sacchetti a pagamento - Perché pesare ogni singolo articolo senza imbustarlo è una sciocchezza pazzesca (e costa di più) : Molto probabilmente tra una manciata di giorni nessuno ci farà più caso e nessuno - tra quelli che oggi condividono con fierezza su Facebook e su Twitter un'arancia o una banana non imbustata - sfogherà più la propria...