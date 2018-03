Per Tus Airways di Cipro "new entry" in Italia : Nei fatti, Nicosia, città più popolosa dell'Isola e centro dell'economia cipriota, è a oggi l'unica capitale di due Stati. Cipro è situata a sud della penisola anatolica , 70 km, , a breve distanza ...

Juventus - Rugani è il titolare aggiunto Per lo scudetto : TORINO - All'Allianz Stadium arriva l'Udinese e tocca a Daniele Rugani far coppia con Giorgio Chiellini . All'andata l'incrocio con i friulani aveva segnato il ritorno in campo dell'ex empolese dopo ...

Juventus - Udinese e poi Atalanta/ Quattro giorni Per tornare ad essere la capolista : Juventus, Udinese e poi Atalanta: Quattro giorni per tornare ad essere la capolista. Il club torinese affronterà oggi i friulani e poi in settimana il recupero con i bergamaschi(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 09:31:00 GMT)

Juventus - 21 convocati Per la partita con l'Udinese : TORINO - Al termine della seduta di rifinitura a Vinovo, mister Massimiliano Allegri ha diramato la lista dei bianconeri a disposizione per la sfida casalinga contro l'Udinese, in programma domani ...

Juventus-Neymar - non è solo un sogno : ecco Perchè il brasiliano può diventare bianconero : Juventus-Neymar, non è solo un sogno. La stagione è entrata nella fase decisiva, si preannunciano mesi caldissimi con la Juventus ancora in corsa per gli importanti obiettivi di campionato e Champions, senza dimenticare la Coppa Italia. Ma si preannuncia anche un’estate clamorosa dal punto di vista del mercato, previsti cambiamenti incredibili per tutti i top club europei e che di conseguenza dovrebbe toccare anche i bianconeri. In ...

Calciomercato Juventus - scambio due Per uno con il Manchester United? Video : Arrivano importanti indiscrezioni dalla Gran Bretagna per quanto riguarda il #Calciomercato della #Juventus. Stando alle ultime notizie, infatti, il club bianconero ha messo nel mirino Anthony Martial, talentuoso attaccante che milita nelle fila del Manchester United. In questa stagione ha segnato undici reti e potrebbe essere uno dei grandi colpi di Marotta in vista della prossima stagione. Secondo la stampa britannica, il vicepresidente della ...

Juventus - Higuain / Pipita sempre decisivo - a Torino si sente a casa : "Non c'era posto migliore Per me" : Juventus, Higuain: "Vogliamo vincere il Triplete". Il Pipita si sbilancia e dopo la grande prestazione contro il Tottenham vuole portare i bianconeri a vincere davvero tutto.(Pubblicato il Fri, 09 Mar 2018 20:15:00 GMT)

Juventus - Chiellini 'Periodo di appagamento - ma ora siamo di nuovo famelici' : ... ci siamo ritrovati - rivela Giorgio Chiellini ai microfoni di Sky Sport -, ci siamo guardati negli occhi e abbiamo detto che in quel modo non andava, che avremmo dovuto cambiare'. Non è stato ...

Roma - Gandini : 'Le restrizioni del FPF stanno Per finire. Stadio? Avremo i ricavi della Juventus' : Roma - L'amministratore delegato della Roma Umberto Gandini questa mattina è intervenuto presso l'Università La Sapienza dove era in programma una lezione sul Fair Play finanziario. 'Presentiamo e ...

Juventus - Banca Imi : «Per stare con le big servono le plusvalenze» : Secondo il report la società bianconera, per stare al passo con le big d'Europa, dovrà incassare plusvalenze ogni anno L'articolo Juventus, Banca Imi: «Per stare con le big servono le plusvalenze» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Juventus - i tifosi bianconeri e quelli viola uniti Per Astori. Una nuova sPeranza? : La delegazione della Juventus applaudita a Firenze . E poi i messaggi di solidarietà, se non addirittura di amicizia, fra i tifosi viola e quelli bianconeri nella notte di Wembley, iniziata con uno ...

Milan - Maldini : 'Gattuso ha grandi capacità - ma Per la Champions è dura'. Poi apre a un futuro in Federazione : Il mondo del calcio mi è sempre piaciuto, ma non è detto che debba per forza starci dentro'. GLI AUGURI ALL'INTER - 'I 110 anni dell'Inter? C'è sempre stato rispetto e rivalità. Quando ho iniziato a ...

Gattuso tuona : “Mai giocato da squadra : a Londra Per provarci - non in gita…” : Gattuso tuona: “Mai giocato da squadra: a Londra per provarci, non in gita…” Il tecnico rossonero: “Siamo il Milan e abbiamo una maglia da onorare” Continua a leggere L'articolo Gattuso tuona: “Mai giocato da squadra: a Londra per provarci, non in gita…” proviene da NewsGo.