Pensioni | Salvini | ' Serve maggioranza per abolire Fornero' | intesa con Di Maio

Pensioni - Salvini verso il governo : aiuto per cancellare la Fornero - ultime news Video : Così come avvenuto in campagna elettorale [Video], anche nel post elezioni e verso la formazione di un nuovo governo resta in primo piano il capitolo della riforma #Pensioni. Gli occhi sono puntati sui leader e candidati premier del Movimento 5 stelle Luigi Di Maio e della Lega #Matteo Salvini, che promettono da tempo l’abolizione della legge Fornero e che adesso sono alla prova dei fatti avendo i numeri in Parlamento per farlo. Tra l’altro, ...

Pensioni : Salvini al lavoro per l’abolizione della Fornero - novità dalla Lega Video : Il giornale La Verita', diretto da Maurizio Belpietro [Video], torna a occuparsi oggi della riforma #Pensioni, uno dei temi in primo piano durante la campagna elettorale per le elezioni politiche del 4 marzo scorso che hanno sancito la vittoria del Movimento 5 stelle guidato da Luigi Di Maio come partito più votato e del centrodestra come coalizione vincente guidata dal leader della Lega #Matteo Salvini che continua a muoversi per l’abolizione ...

Pensioni - il jolly di Salvini nel Def : subito abrogazione Fornero - le novità Video : Così come durante la campagna elettorale la questione della riforma #Pensioni continua ad animare il dibattito politico e giornalistico. A maggior ragione dopo la straripante vittoria del Movimento 5 stelle guidato da Luigi Di Maio che si è affermato come primo movimento politico e della Lega di #Matteo Salvini incoronato nuovo leader del centrodestra [Video]dopo che le urne lo hanno piazzato come il primo partito della coalizione un tempo ...

Pensioni 2018 : Quota 100 - le risorse ci sono e Salvini assicura interventi Video : Notizie rassicuranti da parte della Lega guidata da Matteo Salvini, [Video] il quale avrebbe rassicurato la presenza di risorse per attuare gli interventi necessari a garantire una maggiore flessibilita' in uscita dal mondo lavorativo ed eliminare definitivamente la Riforma Fornero varata nel 2012. Salvini spiega come reperire le risorse Dopo 41 anni di contributi versati bisogna andare in pensione, è la frase che ormai rappresenta lo slogan ...

Pensioni - ultime news su Quota 41 e minime : Salvini e Berlusconi rilanciano Video : Abolire la Legge Fornero e implementare una nuova riforma #Pensioni per mandare tutti in pensione con Quota 41 o Quota 100, innalzare le Pensioni minime a 1000 euro al mese e concedere la stessa prestazione previdenziale alle casalinghe: solo promesse per attirare voti in vista delle elezioni del 4 marzo oppure progetti realmente applicabili? Secondo Matteo Salvini, il leader della Lega, l'abolizione della Legge Fornero [Video] e ...

Pensioni : Quota 41 - per Salvini coperture con pace fiscale e Flax Tax Video : Le #Elezioni politiche sono ormai prossime, in vista del 4 marzo la campagna elettorale si fa più accesa e i leader dei partiti politici rilasciano interviste e dichiarazioni più dettagliate sui loro programmi elettorali. Intervistato ieri, lunedì 5 febbraio 2018, da Il Sole 24 Ore, Matteo #Salvini conferma i principali punti del programma economico della Lega, ovvero - per quel che riguarda la tanto discussa e voluta riforma #Pensioni - ...

Riforma Pensioni - Salvini : si torna a Quota100 - le novità Video : Via la legge Fornero senza se e senza ma e subito l’introduzione della #quota 100 per tutti i lavoratori, ecco il piano di Riforma #Pensioni 2018 del candidato premier della Lega #Matteo Salvini. Un piano che prevede l’accesso al trattamento previdenziale con 100 anni tra eta' anagrafica e anzianita' contributiva [Video], ovvero si potra' andare in pensione a 60 anni con 40 anni di contributi previdenziali. Proposte che di fatto il leader del ...

Pensioni - Salvini insiste : cancelleremo la legge Fornero - le novità in tv Video : Sicuro di sé, incurante delle prese di posizione del leader di Forza Italia Silvio Berlusconi così come dei distinguo del leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, sulla riforma #Pensioni il leader della Lega #Matteo Salvini va avanti con determinazione per la sua strada facendosi forte anche del programma condiviso e sottoscritto ad Arcore: “cancelleremo la legge Fornero [Video]”, ribadisce quotidianamente. Torna a parlare in tv stasera ...