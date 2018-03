Pd va alla conta in Direzione per l' era post Renzi Emiliano contro Calenda | ' Non lo

Aereo perde il contatto radio - scatta l’allarme : decollati 2 caccia Eurofighter dell’Aeronautica Militare per scortarlo : Un velivolo egiziano in volo da Parigi (Francia) ad Almaza (Egitto) questa mattina ha fatto scattare l’allarme di “scramble“, Aereo non identificato, a seguito di un mancato collegamento radio con gli enti del controllo dello spazio Aereo nazionale. Due caccia F-2000A Eurofighter dell’Aeronautica Militare sono decollati dalla base aerea di Grosseto, sede del 4° Stormo: hanno intercettato il velivolo egiziano sopra i cieli ...

Aereo perde il contatto radio - scatta l’allarme : decollati 2 Eurofighter dell’Aeronautica Militare per scortarlo : Un velivolo egiziano in volo da Parigi (Francia) ad Almaza (Egitto) questa mattina ha fatto scattare l’allarme di “scramble“, Aereo non identificato, a seguito di un mancato collegamento radio con gli enti del controllo dello spazio Aereo nazionale. Due caccia F-2000A Eurofighter dell’Aeronautica Militare sono decollati dalla base aerea di Grosseto, sede del 4° Stormo: hanno intercettato il velivolo egiziano sopra i cieli ...

Incredibili voci dalla Spagna : il Real contatta il papà di Neymar - ma lui rivuole il Barcellona : L’eliminazione dalla “vecchia” Coppa Campioni del Paris San Germain ha lasciato il segno in vari giocatori parigini. La stampa spagnola immagina, infatti, un possibile ritorno di Neymar in Spagna ed evoca contatti tra il brasiliano e il Barça, da un lato, e tra il Real Madrid e il padre del giocatore dall’altra. Nella sua edizione del venerdì, il quotidiano sportivo di Madrid As rivela che i rappresentanti del Real ...

Il trapianto di rene di Selena Gomez raccontato dalla donatrice Francia Raisa : “Ha rischiato di morire” : Diversi dettagli sul trapianto di reni di Selena Gomez, subito l'anno scorso, sono stati rivelati dalla migliore amica della popstar, Francia Raisa, che le ha donato l'organo di fatto salvandole la vita. La cantante ha fronteggiato delle complicazioni importanti dopo l'intervento chirurgico, affrontando tutto in privato, lontano dal clamore della stampa. L'annuncio del trapianto di rene di Selena Gomez arrivò solo quando ormai la cantante ...

Il Cacciatore : Rai 2 racconta la lotta alla mafia. Protagonista il «Libanese» di Romanzo Criminale : Il Cacciatore Dopo il successo di Rocco Schiavone e de La Porta Rossa, Rai 2 torna a puntare sulla serialità italiana e stavolta lo fa con una storia vera e decisamente drammatica. Il Cacciatore, coproduzione Cross Production, Beta Film e Rai Fiction in sei puntate, racconterà la vita del magistrato Alfonso Sabella e quella dei mafiosi a cui ha dato la caccia, in un racconto fatto di oscurità, inquietudine e dolore. Il Cacciatore: dal 14 marzo ...

allarme Ue sul debito : “Italia - troppi squilibri. C’è il rischio contagio” : La bassa produttività e l’alta disoccupazione. La mole di crediti deteriorati e il rallentamento delle riforme. La crescita al rallentatore. Ma soprattutto l’elevato livello del debito pubblico. Per l’Ue, l’Italia è uno dei tre Paesi con «squilibri macroeconomici eccessivi». Gli altri sono Cipro e Croazia. ...

Il mio romanzo gotico è un devoto omaggio alla cultura contadina : Il rapporto fra la paura e il regista Pupi Avati è emerso in molti suoi film, da La casa dalle finestre che ridono a Zeder, da L'arcano incantatore a Il nascondiglio e torna a emergere nel suo ultimo romanzo, Il signor Diavolo (Guanda, pagg. 208, euro 16) che esplora le credenze cattoliche e le superstizioni contadine in una storia nera dal sapore gotico. Un romanzo cupo e tutt'altro che consolatorio.Nel 1952 l'ispettore di Grazia ...

Salsicce contaminate : è allarme per l’epidemia di listeriosi che ha già fatto 180 morti : Salsicce contaminate: è allarme per l’epidemia di listeriosi che ha già fatto 180 morti È allarme in Sudafrica per la più grande epidemia di listeriosi mai verificatisi nella storia del paese e di tutto il mondo, causata da Salsicce contaminate e ora ritirate dal mercato. Finora mille persone sono state coinvolte, tra cui molti bambini, […] L'articolo Salsicce contaminate: è allarme per l’epidemia di listeriosi che ha già fatto 180 morti ...

Ferenc Nemeth Trio - da Budapest a Boston il jazz contaminato dalla tradizione ungherese : Trovare una possibile connessione tra il jazz e la tradizione musicale dell’Europa Orientale è uno dei motivi che hanno ispirato la nascita del Trio del batterista ungherese Ferenc... L'articolo Ferenc Nemeth Trio, da Budapest a Boston il jazz contaminato dalla tradizione ungherese su Roma Daily News.

È il compleanno dell’amico Lucio Dalla - stasera sarò da Giletti a raccontarlo : Oggi Lucio Dalla avrebbe compiuto 75 anni, ma ormai da sei è volato nell’altra dimensione. stasera Massimo Giletti dedicherà parte del suo programma “Non è l’Arena” su La7 a Lucio. sarò ospite insieme a Gaetano Curreri degli Stadio, che ha accompagnato musicalmente Lucio per tanti anni, anche nel rivoluzionario tour “Banana Republic” con Francesco De Gregori. Per ricordare Lucio porterò anche con me qualche vinile, non quelli di successo, ma ...

Ron ci racconta il suo Dalla : A sei anni Dalla morte di Lucio Dalla, Ron racconta la sua amicizia con il musicista bolognese e ne fa un progetto professionale: nel suo ultimo lavoro - Lucio! - tira fuori i ricordi più cari e le ...

Marotta : 'Il bel gioco del Napoli? alla fine conta vincere' : Sappiamo che su di lui ci sono club concorrenti tra i migliori al mondo ma Alla fine la scelta sarà solo del giocatore. Se deciderà di venire bene, altrimenti coglieremo altre opportunità. Il futuro ...