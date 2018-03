Pd | segretari di circolo a confronto Stop conflitti interni e promesse da mantenere

'Vado a presentarmi al mio circolo ma non farò il segretari o del Pd' : "Ieri ho lavorato su Ilva e Piombino non ho parlato con alcun padre nobile del Pd . Detto più volte considererei poco serio fare il segretario di un partito di cui ho preso 3 giorni fa la tessera! ...

Carlo Calenda : "Vado a presentarmi al mio circolo ma non farò il segretario del Pd" : "Ieri ho lavorato su Ilva e Piombino non ho parlato con alcun padre nobile del Pd. Detto più volte considererei poco serio fare il segretario di un partito di cui ho preso 3 giorni fa la tessera! Oggi alle 18 vado a presentarmi al mio circolo". Lo scrive sul suo profilo Twitter il ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda.A un utente che gli scriveva che "per poter dire un giorno veni vidi vici gli ci vuole una Legione", Calenda ...