Pd | le grandi manovre

grandi manovre in Tim - Bollorè vede Scaroni : Colloquio mattutino mercoledì 7 marzo, a Milano, presso una sala del Park Hyatt fra Vincent Bollorè, patron di Vivendi, primo socio di Tim con il 23,94% e Paolo Scaroni, ex ad di Eni, manager di lunga ...

Laboratori del Gran Sasso grandi manovre segrete e nuovo esperimento al via : Ma qui parliamo di scienza e di esperimenti delicati. Eppure i Laboratori Nazionali possono vantare un Sistema di Gestione Ambientale conforme alla norma ISO 14001 e che le attività svolte all'...

grandi manovre per il voto : Maroni lascia la Lombardia : Il governatore della regione non si ricandida con la Lega alla presidenza; decisione, dice, condivisa con Salvini e Berlusconi. Resta a disposizione. Per il Pirellone in campo l'ex sindaco di Varese ...

grandi manovre nel centrodestra In tre lasciano Parisi per Forza Italia : Il 4 marzo sarà election day. Gli elettori Italiani voteranno sia per il rinnovo di Camera e Senato che per eleggere i presidenti delle Regioni Lombardia e Lazio con le rispettive assemblee. Al Nazareno si riaffaccia l'incubo cappotto: il segretario dei democratici Matteo Renzi, avvilito dai sondaggi, che danno il Pd in costante calo di consensi, e con una coalizione che si sfalda giorno dopo giorno, ha provato a fermare l'ipotesi ...

Parte corsa al voto : grandi manovre per Emma Bonino e 'Più Europa' : A tutto gas si muovono i M5s, movimento che si presenterà da solo e, secondo tutti i sondaggi, può diventare tra 61 giorni la prima forza politica italiana. Risolto il problema della leadership, ...

Serie B : il nuovo mister si presenta - grandi manovre di mercato - ecco i top 11 Video : In Serie B il 12 dicembre è stato il giorno di Stefano Colantuono, nuovo tecnico [Video] della #Salernitana. Sara' affiancato dai suoi collaboratori, l'allenatore in seconda Roberto Beni, il preparatore atletico Francesco Bertini e Mariano Coscia che si prendera' cura dei portieri. Oggi la presentazione di Colantuono Oggi alle 12.30 presso lo sala stampa dello stadio Arechi di Salerno il tecnico sara' presentato ai giornalisti. Al nuovo ...