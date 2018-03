Pd | in attesa del regolamento di conti interno dopo il flop elettorale a Milano

LIVE Sport Invernali - DIRETTA domenica 11 marzo : PERATHONER E VISINTIN : TRIONFO ALL’ULTIMO RESPIRO! attesa per il biathlon - gli azzurri deludono in SuperG : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle gare degli Sport Invernali in programma oggi (domenica 11 marzo). Riflettori puntati sul SuperG maschile di Kvitfjell dove l’Italia cercherà il colpaccio con Dominik Paris e Christof Innerhofer, da non perdere anche i team event di snowboardcross a Mosca. Prevista anche la 30km di sci di fondo a Oslo e il biathlon con le mass start a Kontiolathi dove l’Italia proverà a essere ...

DIRETTA/ Super G Kvitfjell : attesa per Paris. Streaming video e tv (Coppa del mondo di sci uomini) : DIRETTA Super G Kvitjfell: info Streaming video e tv dell'ultima prova di specialità prima delle finali di Are. Sarà ancora dominio norvegese sulla neve di casa?(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 09:19:00 GMT)

Roma - le infinite liste di attesa del Recup e il diritto a cure immediate : Ogni cittadino ha diritto ad avere da un medico una diagnosi rapida, capace di rendere efficaci le cure per intervenire contro ogni malattia prima che sia troppo tardi. E questo diritto deve essere ...

In attesa della stagione Motori alcuni eventi Sky Sport in 4K per i clienti Sky Q : Il racconto dei Motori su Sky nella prossima stagione continuerà ad essere all’avanguardia, con approfondimenti d’eccezione e il top della tecnologia grazie la diretta di tutti i GP di Formula 1 anche in 4K HDR, grazie a <a href="../news/sky-italia/44198/sky-q-reinventa-il-modo-di-vivere-la-tv" target="_blank...

Immaturi la serie / Tutti in attesa del diploma. Diretta e anticipazioni ultima puntata (finale di stagione) : Immaturi la serie, anticipazioni del 9 marzo 2018, in prima tv assoluta. Piero e Virgilio scoprono qualcosa di più sul passato; Serena corre da Gigi. Cosa succederà agli altri amici?(Pubblicato il Fri, 09 Mar 2018 21:29:00 GMT)

5 cose da sapere sui Soprano in attesa del prequel : I Soprano sono stati una delle serie tv più importanti di sempre, il punto di svolta della narrazione seriale televisiva che ha cambiato le carte in tavola dal punto di vista del linguaggio narrativo e modificato la percezione del pubblico sul mondo delle serie tv. Per questo motivo la notizia dell’arrivo di The Many Saints of Newark, ovvero un prequel de I Soprano scritto da David Chase, autore della serie originale, ha mandato in visibilio ...

Masterchef Italia 7/ Finale - ospiti e diretta : l'attesa del pubblico e l'opinione su Antonia Klugmann : Finale Masterchef Italia 7, ospiti e diretta 8 marzo 2018: Simone, Alberto e Kateryna si sfidano per il montepremi di 100mila euro e la pubblicazione di un libro di ricette.(Pubblicato il Thu, 08 Mar 2018 20:03:00 GMT)

La polizia di New York in attesa solo della decisione del procuratore per l'arresto di Weinsten : New York - Il New York Police Department è pronto ad arrestare Harvey Weinstein , il produttore caduto in disgrazia dopo le accuse di molestie e violenze. Lo riportano i media Usa citando funzionari ...

Jennifer Lopez in reggiseno su Instagram - foto sexy in attesa delle nozze : Cantante da milioni di dischi venduti in tutto il mondo e attrice di film che sono stati grandi successi popolari , basta citare Prima o poi mi sposo, , ha appassionato il pubblico televisivo con il ...

Cina - crescita inattesa dell'export : L'export ha registrato il rialzo più forte in tre anni confermando la ripresa dell'economia del Dragone, in un contesto in cui si deteriorano i rapporti commerciali del paese con gli Stati Uniti, ...

Cina - crescita inattesa dell'export : L'export ha registrato il rialzo più forte in tre anni confermando la ripresa dell'economia del Dragone, in un contesto in cui si deteriorano i rapporti commerciali del paese con gli Stati Uniti, ...

Svelata una traccia del nuovo album dei Thegiornalisti - in attesa di Love Tour : Il nuovo album dei Thegiornalisti sta per arrivare. Il disco, annunciato in vista del Tour nei palazzetti del prossimo autunno, è attualmente in lavorazione e arriverà in una data non ancora definita. Per ingannare l'attesa, il leader del gruppo ha deciso di rivelare uno dei titoli che andranno a comporre l'album di prossima uscita. Secondo quanto dichiarato da Tommaso Paradiso, uno dei brani del prossimo disco avrà il titolo di Dottor ...

Svelato il trailer di Legion 2 - David tra balli e puzzle in attesa del debutto su FX ad aprile : e in Italia? (video) : Nella notte, FX ha rilasciato il trailer di Legion 2 con le immagini che anticipano la seconda attesa stagione incentrata sul mutante David Heller. I nuovi episodi dell'intrigante superhero drama andranno in onda sul network via cavo solo il 3 aprile (in Italia forse dovremo attendere qualche settimana dopo) e mostrano lo stato in cui è riversato il nostro protagonista, dopo essere stato rapito e rimpicciolito dentro una sfera volante nel finale ...

FILIPPO NARDI / La pace con Cecilia Capriotti in attesa del ritorno su Playa Uva! (Isola dei Famosi 2018) : FILIPPO NARDI potrebbe ritornare all'Isola dei Famosi 2018 grazie al ripescaggio: il suo rientro era già stato deciso? Intanto il Conte si gode il lato B di Paola Di Benedetto.(Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 18:47:00 GMT)