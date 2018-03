Pd | cade la testa di Renzi Martina segretario a tempo

Maltempo Roma : cade ramo di un grosso pino su parco giochi a Testaccio - nessun ferito : A causa della nevicata, un ramo di un grosso pino è caduto nella zona del parco giochi per i bambini in piazza Santa Maria Liberatrice a Testaccio, quartiere di Roma. In quel momento il parco era pieno di bambini che stavano giocando a palle di neve. Non ci sarebbero feriti. Sul posto i vigili del fuoco. L'articolo Maltempo Roma: cade ramo di un grosso pino su parco giochi a Testaccio, nessun ferito sembra essere il primo su Meteo Web.

Ubriaco cade davanti al Museo della lana di Stia e sbatte la testa. Trauma cranico - intervento di Pegaso : Incidente alle 13,30 in strada a Stia, in Casentino. Un uomo, visibilmente Ubriaco, è caduto davanti al Museo della lana e ha riportato un Trauma cranico. Sul posto il 118 con un'ambulanza. E' stato ...

Pordenone - cade nel capannone mentre lavora : batte la testa e sviene : è grave : Infortunio sul lavoro a Barbeano di Spilimbergo dove un uomo che stava lavorando in un capannone è caduto da un'altezza di circa due metri e, rovinando al suolo, ha battuto con violenza la testa, ...

Ladro perde l'equilibrio - cade dalle scale durante il furto e si ferisce alla testa : Il peggior Ladro della storia? Forse no, ma di sicuro è uno dei meno fortunati il 33enne moldavo che è finito in ospedale dopo essere ruzzolato giù da una rampa di scale mentre tentava di rubare in un negozio di...

Caso rifiuti - tegola per il Pd. cade la testa di De Luca jr : Ha preso la parola a sorpresa, nel corso di un appuntamento elettorale nella sua città, e ha annunciato di rimettere le deleghe di super assessore al Bilancio del Comune di Salerno. Roberto De Luca è la prima testa eccellente della politica che rotola nel cestino dell'inchiesta su rifiuti e mazzette della Procura di Napoli.Indagato per corruzione sulla scorta del video di Fanpage, il figlio del governatore campano che ieri era in platea ...

Curling femminile - Olimpiadi PyeongChang 2018 : cade l’imbattibilità della Svezia! La Corea del Sud vince e si porta in testa : Termina l’imbattibilità della Svezia nel torneo femminile di Curling a PyeongChang 2018. Nel big match dell’ottava sessione, le scandinave sono state battute dalla Corea del Sud per 7-6 al termine di un incontro molto equilibrato. Le asiatiche hanno scavato il solco progressivamente, fino ad arrivare sul 7-3 all’ottavo end. La Svezia ha provato la rimonta: nel nono end ha segnato due punti, mentre nel decimo ne ha realizzato ...

cade la prima testa nello scandalo Ong : Lo scandalo dei festini scuote il mondo delle Ong e rischia di costare caro a quelle più coinvolte nello scandalo. La vice direttrice esecutiva di Oxfam, Penny Lawrence , si è dimessa e si è assunta 'tutta la responsabilita'' per il ...

GB : cade la prima testa a Oxfam - ultimatum sui fondi dall'UE : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

LIVE Biathlon - Sprint Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : PODIO ITALIA : Windisch di bronzo!!! Boe sbaglia tutto! Peiffer in testa - Krcmar argento - Fourcade con tre errori è dietro! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Sprint maschile di Biathlon alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Domenica 11 febbraio riservata agli uomini che si daranno battaglia per la conquista del titolo nella prova più veloce. I grandi favoriti della vigilia sono due: Martin Fourcade e Johannes Boe. Il francese e il norvegese hanno dominato la stagione e sono chiamati a un duello all’ultimo sangue. Difficile che si possa ...

Scicli - cade da cavallo e batte la testa : trasferito a Messina : Uno Sciclitano ieri sera è stato trasferito in elisoccorso al Policlinico di Messina per un trauma cranico conseguente ad una caduta da cavallo.

Dieselgate - cade la prima testa. In Olanda altri test sugli umani : Nel frattempo, il quotidiano economico tedesco Handelsblatt chiama in causa il mondo politico: nessuno dei membri della commissione parlamentare che indagò sul Dieselgate - scrive il giornale - ebbe ...

Volkswagen - Esperimenti sulle scimmie - cade la testa di Thomas Steg : "Sospeso dalle sue funzioni fino al completamento delle indagini". questa l'espressione scelta dalla Volkswagen per annunciare il passo indietro di Thomas Steg. Una decisione che Wolfsburg definisce volontaria, quella del capo delle relazioni esterne del gruppo. Che, secondo una nota stampa, avrebbe comunicato in mattinata al cda l'intenzione di abbandonare il ruolo dopo lo scoop del New York Times riguardo i test sulle scimmie per ...