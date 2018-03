Paulo Dybala fa volare la Juve anche in campionato

La magia del calcio è racchiusa nel nome di Paulo Dybala Video : E' proprio vero che il calcio è uno sport meraviglioso che quando meno te lo aspetti regala emozioni infinite, come successo nel match tra #lazio e Juventus che sembrava indirizzato verso uno scialbo 0-0 quando una magia di # Dybala ha ammutolito i tifosi biancocelesti. Una vittoria che può valere un campionato La Juventus batte la Lazio a 15 secondi dalla fine quando le speranze di vittoria erano ormai al lumicino, ma anche in questo caso i ...

Calcio : lesione muscolare per Paulo Dybala. Ottavi di finale d’andata in Champions League a rischio forfait : “Il giocatore si è sottoposto nella mattinata di oggi a risonanza magnetica, che ha evidenziato una lesione distrattiva ai flessori della coscia destra che, con riserve del caso legate a precocità delle indagini effettuate, può essere definita di grado lieve-medio. Il calciatore inizierà da subito le cure riabilitative e la prognosi potrà essere meglio dimensionata nei prossimi giorni”. E’ questo l’esito del controllo ...

Calcio - Serie A 2017-2018 : la Juventus rischia - poi riappare Paulo Dybala. L’Hellas Verona si arrende 1-3 : È tornato Paulo Dybala. Nel momento in cui la sua Juventus ne aveva più bisogno l’argentino è tornato a farsi vedere, realizzando una doppietta da fenomeno vero e portando i bianconeri al successo per 3-1 sul campo dell’Hellas Verona. Tre punti d’oro, che consentono alla banda di Massimiliano Allegri di rimanere nella scia del Napoli, con le sue squadre sempre più in fuga verso lo Scudetto. Una vittoria giunta non senza ...