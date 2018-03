Paralimpiadi PyeongChang 2018 | tutti gli italiani in gara lunedì 12 marzo Gli orari in

Paralimpiadi PyeongChang 2018 : lunedì 12 marzo. Programma - orari e tv. Tutti i titoli di giornata : lunedì 12 marzo sarà una giornata davvero ricca alle Paralimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 con l’assegnazione di diverse medaglie. Di seguito il Programma dettagliato e Tutti gli orari di lunedì 12 marzo alle Paralimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Rai Due e su RaiSport, in diretta streaming sul sito della Rai. lunedì 12 MARZO: 01.35 CURLING – Round robin (sesta ...

Sledge hockey - Paralimpiadi PyeongChang 2018 : Italia sconfitta dal Canada - azzurri in lotta per le semifinali : Niente da fare per l’Italia contro il Canada, vicecampione del Mondo, nella seconda partita del torneo di Sledge hockey alle Paralimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Gli azzurri, che all’esordio avevano sconfitto la Norvegia compiendo un importante passo verso le semifinali, hanno perso per 10-0 contro la compagine della Foglia d’Acero che si è rivelata decisamente superiore per le nostre qualità tecniche. L’Italia ...

Medagliere Paralimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Stati Uniti al comando - Italia tredicesima dopo due giornate : Medagliere Paralimpiadi PyeongChang 2018 RANK NPC TOTAL 1 United States 4 3 2 9 2 France 3 2 1 6 3 Slovakia 3 1 1 5 4 Germany 2 3 0 5 5 Canada 2 1 3 6 5 Ukraine 2 1 3 6 7 NPA 2 1 0 3 8 Switzerland 2 0 0 2 9 Belarus 0 2 2 4 10 Great Britain 0 2 1 3 10 Japan 0 2 1 3 12 Austria 0 1 2 3 13 ITALY 0 1 1 2 14 Belgium 0 0 1 1 14 Republic of Korea 0 0 1 1 14 New ...

Paralimpiadi invernali PyeongChang 2018 : tutti i podi e i risultati di domenica 11 marzo : TUTTE LE MEDAGLIE PARALIMPICHE DI domenica 11 marzo SCI ALPINO DISCESA LIBERA FEMMINILE – IPOVEDENTI Henrieta Farkašová / Natália Šubrtová Millie Knight / Brett Wild Menna Fitzpatrick / Jennifer Kehoe DISCESA LIBERA FEMMINILE – STANDING Marie Bochet Andrea Rothfuß Alana Ramsay DISCESA LIBERA FEMMINILE – SITTING Anna Schaffelhuber Claudia Lösch Momoka Muraoka DISCESA LIBERA MASCHILE – IPOVEDENTI Jakub ...

Paralimpiadi invernali PyeongChang 2018 : Giacomo Bertagnolli è ARGENTO in supergigante nella seconda giornata : La seconda giornata di competizioni alle Paralimpiadi invernali di PyeongChang 2018 hanno visto l’assegnazione di otto nuovi titoli, sei nello sci alpino e due nello sci di fondo, oltre a prevedere la prosecuzione dei tornei di wheelchair curling e sledge hockey. Dopo la medaglia di bronzo vinta ieri in discesa, l’azzurro Giacomo Bertagnolli ha rinnovato l’appuntamento con il podio: accompagnato dalla guida Fabrizio Casal, ...

Paralimpiadi PyeongChang 2018 : tutti gli italiani in gara domenica 11 marzo. Gli orari in cui saranno al via gli azzurri : domenica 11 marzo con diversi italiani in gara alle Paralimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Ricca notte nello sci alpino con Giacomo Bertagnolli, Davide Bendotti e Renè De Silvestro che cercheranno gloria nel SuperG. In mattinata invece l’Italia sfiderà la corazzata Canada nell’hockey dopo aver sconfitto la Norvegia e aver fatto un passo importante verso le semifinali. Di seguito tutti gli italiani in gara, il programma ...

Paralimpiadi PyeongChang 2018 : domenica 11 marzo. Programma - orari e tv. Tutti i titoli di giornata : domenica 11 marzo è in Programma la seconda giornata di gare alle Paralimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Solita scorpacciata di titoli sulla neve e sul ghiaccio sudcoreani: tra sci alpino, sci di fondo e i tornei di hockey e curling non ci sarà un momento per rifiatare, si preannuncia grande spettacolo per la conquista delle medaglie a cinque cerchi. Di seguito il Programma dettagliato e Tutti gli orari di domenica 11 marzo alle ...

Paralimpiadi INVERNALI/ Di Pyeongchang : basta discriminazioni - a quando i 'Giochi uniti'? : Sono iniziate ieri a Pyeongchang le PARALIMPIADI INVERNALI. Gesti sportivi di alto livello che nulla hanno da invidiare alla manifestazione gemella.

Sledge hockey - Paralimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Norvegia-Italia 2-3. Gli azzurri vincono agli shootout : Esordio positivo per l’Italia dello Sledge hockey alle Paralimpiadi Invernali di PyeongChang 2018: gli azzurri hanno battuto agli shootout per 3-2 la Norvegia ed hanno conquistato i primi due punti della competizione, mentre ai nostri avversari ne va comunque uno. L’Italia è stata per due volte avanti e per due volte si è fatta raggiungere, prima di vincere agli shootout. Dopo un primo periodo a reti inviolate, nel quale gli azzurri ...